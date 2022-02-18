 Февральские ураганы в Германии - 2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 21.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

По Германии

Февральские ураганы в Германии - 2022

В выходные дни, 19-20 февраля, над Германией пронеслись сразу два урагана - вслед за бушевавшим в середине недели.

  • Ураган Зейнеп, Германия
    Еще по теме

    В 2022 году циклонам в Германии дают женские имена. Как это происходит, можно прочитать по ссылке ниже. Во второй половине февраля сразу три циклона подряд имели разрушительные последствия. Что наделала "Иления", мы уже показывали. Здесь подведем итоги "Зейнеп" и "Антонии", бушевавших в выходные, 19-20 февраля. Начнем в Штральзунде на Балтийском море.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Ураган "Зейнеп" полностью разрушил 270-летнюю ветряную мельницу в тюрингском Клетбахе.

  • Ураган Зейнеп, Германия
    Еще по теме

    Сильный ветер повалил примерно 200-метровый участок стены, возведенной в 1937 году вокруг нацистского концентрационного лагеря "Заксенхаузен" в Бранденбурге. Мемориальный комплекс на территории бывшего лагеря был открыт в 1961 году.

  • Ураган Антония, Германия

    Рыбацкий катер в порту Бюзума на Северном море, Шлезвиг-Гольштейн.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Чтобы не сдуло? Водитель автомобиля привязал свою машину к столбу около пирса в Норддайхе на Северном море.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Упавшие на дорогу деревья в Верхнем Гарце.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Эта гамбургская белка решила спрятаться от урагана - забралась в квартиру. Вызванные на помощь хозяевам и белке пожарные помогли гостье вернуться в естественную среду обитания.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Обрушившаяся на легковой автомобиль крыша гаража в нижнесаксонской коммуне Эверсмер.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Поваленное дерево на улице Варшауэр Штрассе в Берлине.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Эвакуация водителя машины, по неосторожности въехавшего на затопленную набережную Эльбы в районе Шпайхерштадт в Гамбурге.

  • Ураган Зейнеп, Германия
    Еще по теме

    Знаменитые гамбургские лебеди, в теплое время года обитающие на Альстере, пока еще находятся на своей зимней квартире в районе Эппендорф. Здешние смотрители несколько раз за ночь проверяли, все ли нормально, выдержит ли навес.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Поваленное ветром дерево в городе Киль, Шлезвиг-Гольштейн.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Строительный кран упал на офисное здание в Бремене.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Высокая ель на крыше гаража в одном из пригородов Берлина.

  • Ураган Антония, Германия

    Искореженный упавшим деревом автомобиль в Кельне.

  • Ураган Антония, Германия

    Разбор завала на железнодорожной ветке в Саксонии-Анхальт.

  • Ураган Антония, Германия

    Дети после урагана помогают убирать ветки с улицы в Берлине.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Радуга во время урагана в Ганновере.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Тяжелые метеоусловия. Самолет заходит на посадку в аэропорту Ганновера.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    За ураганами лучше наблюдать на расстоянии. Эта фотография сделана в Нижней Саксонии.


  • Ураган Зейнеп, Германия
    Еще по теме

    В 2022 году циклонам в Германии дают женские имена. Как это происходит, можно прочитать по ссылке ниже. Во второй половине февраля сразу три циклона подряд имели разрушительные последствия. Что наделала "Иления", мы уже показывали. Здесь подведем итоги "Зейнеп" и "Антонии", бушевавших в выходные, 19-20 февраля. Начнем в Штральзунде на Балтийском море.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Ураган "Зейнеп" полностью разрушил 270-летнюю ветряную мельницу в тюрингском Клетбахе.

  • Ураган Зейнеп, Германия
    Еще по теме

    Сильный ветер повалил примерно 200-метровый участок стены, возведенной в 1937 году вокруг нацистского концентрационного лагеря "Заксенхаузен" в Бранденбурге. Мемориальный комплекс на территории бывшего лагеря был открыт в 1961 году.

  • Ураган Антония, Германия

    Рыбацкий катер в порту Бюзума на Северном море, Шлезвиг-Гольштейн.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Чтобы не сдуло? Водитель автомобиля привязал свою машину к столбу около пирса в Норддайхе на Северном море.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Упавшие на дорогу деревья в Верхнем Гарце.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Эта гамбургская белка решила спрятаться от урагана - забралась в квартиру. Вызванные на помощь хозяевам и белке пожарные помогли гостье вернуться в естественную среду обитания.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Обрушившаяся на легковой автомобиль крыша гаража в нижнесаксонской коммуне Эверсмер.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Поваленное дерево на улице Варшауэр Штрассе в Берлине.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Эвакуация водителя машины, по неосторожности въехавшего на затопленную набережную Эльбы в районе Шпайхерштадт в Гамбурге.

  • Ураган Зейнеп, Германия
    Еще по теме

    Знаменитые гамбургские лебеди, в теплое время года обитающие на Альстере, пока еще находятся на своей зимней квартире в районе Эппендорф. Здешние смотрители несколько раз за ночь проверяли, все ли нормально, выдержит ли навес.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Поваленное ветром дерево в городе Киль, Шлезвиг-Гольштейн.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Строительный кран упал на офисное здание в Бремене.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Высокая ель на крыше гаража в одном из пригородов Берлина.

  • Ураган Антония, Германия

    Искореженный упавшим деревом автомобиль в Кельне.

  • Ураган Антония, Германия

    Разбор завала на железнодорожной ветке в Саксонии-Анхальт.

  • Ураган Антония, Германия

    Дети после урагана помогают убирать ветки с улицы в Берлине.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Радуга во время урагана в Ганновере.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Тяжелые метеоусловия. Самолет заходит на посадку в аэропорту Ганновера.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    За ураганами лучше наблюдать на расстоянии. Эта фотография сделана в Нижней Саксонии.


 

 

Читайте также

Последствия урагана ''Иления'' в Германии (фотогалерея)

Последствия урагана ''Иления'' в Германии (фотогалерея) 18.02.2022

Мощный ураган ''Иления'' привел в Германии к жертвам и разрушениям. На подходе -  ураганный циклон "Зейнеп".

Последствия мощных ураганов Зейнеп и Антония в Германии (фотогалерея)

Последствия мощных ураганов "Зейнеп" и "Антония" в Германии (фотогалерея) 21.02.2022

В выходные дни, 19-20 февраля, над Германией пронеслись сразу два урагана: "Зейнеп" и "Антония" - вслед за бушевавшей в середине недели "Иленией".

Mitglieder der DLRG üben am unter Wasser stehenden Fischmarkt mit der Fischauktionshalle an der Elbe während einer Sturmflut den Umgang mit ihrem Boot.

На Германию надвигаются два мощных урагана 16.02.2022

Немецкая метеорологическая служба выдала штормовое предупреждение, касающееся, в основном, западных и северных регионов страны. Следом за циклоном "Иления" на Германию может обрушиться циклон "Зейнеп".

17.02.2022, Solingen - Sturmtief Ylenia sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Bergischen Land Durch das Unwetter stürzte in der Nacht auf Donnerstag ein Baum auf den Hofgerichtsweg, beschädigte dabei zwei geparkte LKW und einen PKW stark. Die Feuerwehr brauchte mehr als eine Stunde bis die Gefahr beseitigt war. Mit einer Kettensäge wurde der Baum zerkleinert und anschließend abgetragen. Solingen Deutschland

В Германии из-за урагана парализовано железнодорожное сообщение 17.02.2022

Сразу в семи федеральных землях ФРГ приостановлено движение поездов дальнего следования. Во многих регионах страны закрыты начальные и средние школы.