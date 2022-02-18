Февральские ураганы в Германии - 2022

В 2022 году циклонам в Германии дают женские имена. Как это происходит, можно прочитать по ссылке ниже. Во второй половине февраля сразу три циклона подряд имели разрушительные последствия. Что наделала "Иления", мы уже показывали. Здесь подведем итоги "Зейнеп" и "Антонии", бушевавших в выходные, 19-20 февраля. Начнем в Штральзунде на Балтийском море.
Ураган "Зейнеп" полностью разрушил 270-летнюю ветряную мельницу в тюрингском Клетбахе.
Сильный ветер повалил примерно 200-метровый участок стены, возведенной в 1937 году вокруг нацистского концентрационного лагеря "Заксенхаузен" в Бранденбурге. Мемориальный комплекс на территории бывшего лагеря был открыт в 1961 году.
Рыбацкий катер в порту Бюзума на Северном море, Шлезвиг-Гольштейн.
Чтобы не сдуло? Водитель автомобиля привязал свою машину к столбу около пирса в Норддайхе на Северном море.
Упавшие на дорогу деревья в Верхнем Гарце.
Эта гамбургская белка решила спрятаться от урагана - забралась в квартиру. Вызванные на помощь хозяевам и белке пожарные помогли гостье вернуться в естественную среду обитания.
Обрушившаяся на легковой автомобиль крыша гаража в нижнесаксонской коммуне Эверсмер.
Поваленное дерево на улице Варшауэр Штрассе в Берлине.
Эвакуация водителя машины, по неосторожности въехавшего на затопленную набережную Эльбы в районе Шпайхерштадт в Гамбурге.
Знаменитые гамбургские лебеди, в теплое время года обитающие на Альстере, пока еще находятся на своей зимней квартире в районе Эппендорф. Здешние смотрители несколько раз за ночь проверяли, все ли нормально, выдержит ли навес.
Поваленное ветром дерево в городе Киль, Шлезвиг-Гольштейн.
Строительный кран упал на офисное здание в Бремене.
Высокая ель на крыше гаража в одном из пригородов Берлина.
Искореженный упавшим деревом автомобиль в Кельне.
Разбор завала на железнодорожной ветке в Саксонии-Анхальт.
Дети после урагана помогают убирать ветки с улицы в Берлине.
Радуга во время урагана в Ганновере.
Тяжелые метеоусловия. Самолет заходит на посадку в аэропорту Ганновера.
За ураганами лучше наблюдать на расстоянии. Эта фотография сделана в Нижней Саксонии.
В 2022 году циклонам в Германии дают женские имена. Как это происходит, можно прочитать по ссылке ниже. Во второй половине февраля сразу три циклона подряд имели разрушительные последствия. Что наделала "Иления", мы уже показывали. Здесь подведем итоги "Зейнеп" и "Антонии", бушевавших в выходные, 19-20 февраля. Начнем в Штральзунде на Балтийском море.
Ураган "Зейнеп" полностью разрушил 270-летнюю ветряную мельницу в тюрингском Клетбахе.
Сильный ветер повалил примерно 200-метровый участок стены, возведенной в 1937 году вокруг нацистского концентрационного лагеря "Заксенхаузен" в Бранденбурге. Мемориальный комплекс на территории бывшего лагеря был открыт в 1961 году.
Рыбацкий катер в порту Бюзума на Северном море, Шлезвиг-Гольштейн.
Чтобы не сдуло? Водитель автомобиля привязал свою машину к столбу около пирса в Норддайхе на Северном море.
Упавшие на дорогу деревья в Верхнем Гарце.
Эта гамбургская белка решила спрятаться от урагана - забралась в квартиру. Вызванные на помощь хозяевам и белке пожарные помогли гостье вернуться в естественную среду обитания.
Обрушившаяся на легковой автомобиль крыша гаража в нижнесаксонской коммуне Эверсмер.
Поваленное дерево на улице Варшауэр Штрассе в Берлине.
Эвакуация водителя машины, по неосторожности въехавшего на затопленную набережную Эльбы в районе Шпайхерштадт в Гамбурге.
Знаменитые гамбургские лебеди, в теплое время года обитающие на Альстере, пока еще находятся на своей зимней квартире в районе Эппендорф. Здешние смотрители несколько раз за ночь проверяли, все ли нормально, выдержит ли навес.
Поваленное ветром дерево в городе Киль, Шлезвиг-Гольштейн.
Строительный кран упал на офисное здание в Бремене.
Высокая ель на крыше гаража в одном из пригородов Берлина.
Искореженный упавшим деревом автомобиль в Кельне.
Разбор завала на железнодорожной ветке в Саксонии-Анхальт.
Дети после урагана помогают убирать ветки с улицы в Берлине.
Радуга во время урагана в Ганновере.
Тяжелые метеоусловия. Самолет заходит на посадку в аэропорту Ганновера.
За ураганами лучше наблюдать на расстоянии. Эта фотография сделана в Нижней Саксонии.