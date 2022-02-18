Февральские ураганы в Германии - 2022

В 2022 году циклонам в Германии дают женские имена. Как это происходит, можно прочитать по ссылке ниже. Во второй половине февраля сразу три циклона подряд имели разрушительные последствия. Что наделала "Иления", мы уже показывали. Здесь подведем итоги "Зейнеп" и "Антонии", бушевавших в выходные, 19-20 февраля. Начнем в Штральзунде на Балтийском море.