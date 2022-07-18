Фермеры в ФРГ из-за жары и засухи опасаются за урожай

Фермеры в Германии беспокоятся за свой урожай в связи с жарой и ожидающейся засухой. Об этом заявил глава Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, которое та публикует в понедельник, 18 июля.

"Засуха и жара - большая проблема в ряде регионов в этом году", - констатировал Руквид.

"Возможны большие потери"

По его словам, капризы погоды уже повлияли на урожай зерновых. Другие культуры - такие, как кукуруза или картофель, - урожай которых еще не собран, "также пострадают от высоких температур", считает эксперт. Если в ближайшее время не будет осадков, ожидаются "большие потери", добавил он.

В 2018 году совокупный ущерб германских фермеров от засухи в восьми федеральных землях составил почти 3 млрд евро. Руквид тогда призывал власти страны и федеральных земель "прояснить ситуацию с предоставлением первой помощи" представителям сельхозсектора в пострадавших регионах.

Пик жары в ФРГ ожидается 19 июля

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), во время аномальной жары, которая ожидается на этой неделе, может быть достигнута отметка в 40 градусов по Цельсию. Пик ожидается 19 июля. Во многих районах страны температура воздуха поднимется приблизительно до 35 градусов, на юго-западе и западе - до 39, а возможно, и до 40 градусов, прогнозируют метеорологи.

Во Франции, Греции, Португалии и Испании бушуют пожары

Лесные пожары в Европе

Во Франции, Греции, Португалии и Испании бушуют пожары, выгорели десятки квадратных километров, тысячи жителей и туристов были вынуждены покинуть места проживания и отдыха, умерли несколько сотрудников служб спасения.

Это - уже вторая волна жары в юго-западной Европеза последние несколько недель. Ученые винят в экстремальных температурах изменения климата и в дальнейшем прогнозируют более частые и интенсивные периоды засухи.

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