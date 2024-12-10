Немцы зарабатывают на "фейковом" дубайском шоколаде

Изобретенное в Дубае лакомство вызывает ажиотаж и в Германии. На рождественских базарах им сдабривают даже жареные колбаски! "Дубайский шоколад" вскоре предложат и супермаркеты. Если бы не одно "но".

Посетители рождественского базара, закутанные в пальто и шарфы, толкаются у витрины прилавка, в которой отражается Кельнский собор. В воздухе витает сладкий аромат. Слышны французский, английский и нидерландский языки.

За стеклом витрины - орехи кешью и сухофрукты. Но большинство приходит сюда ради продукта, который лежит стопками прямо посередине: "дубайского шоколада" ручной работы. Лоток у Кельнского собора принадлежит мануфактуре Kischmisch, которая предлагает сладости из Центральной Азии и не только. "Дубайский шоколад", как рассказывает в интервью DW ее основатель - афганец с немецкими корнями Назратула Кушкаки, пользуется наибольшим спросом: ежедневно его полностью раскупают, несмотря на стоимость 7,5 евро за 100 граммов.

Назратула Кушкаки торгует "дубайским шоколадом" у Кельнского собора. В его ассортименте это хит продаж Фото: DW

Сладкий тренд из cоцсетей добрался и до традиционных немецких рождественских базаров. И Назратула Кушкаки - не единственный, кто за него ухватился. В различных городах Германии посетителям предлагают блинчики креп-сюсетт, горячие вафли или творожные пончики с соусом из шоколада и фисташковой пасты, а также с добавлением "волос ангела" (Engelshaar), как немцы называют тонкую сладкую лапшу кадайф, распространенную в кухне Ближнего Востока и восточного Средиземноморья. Нередко в меню - "дубайский шоколад" в виде горячего напитка. Есть даже братвурст а-ля Дубай - жареную колбаску в булочке с начинкой из фисташкового крема можно попробовать в Берлине! Новомодные варианты традиционных блюд по цене гораздо дороже классических.

Дубайский шоколад: что с правами

"Дубайский шоколад" - очевидный двигатель торговли в нынешний предрождественский период. За ним выстраиваются в очереди. Но все ли тут чисто с правами? Могут ли производители и торговцы сладостями использовать это название продукта со спокойной совестью?

Этот вариант шоколада, как следует из названия, был придуман в Дубае, самом густонаселенном городе Объединенных Арабских Эмиратов. Изобрела его кондитер и инфлюенсер Сара Хамуда. Все началось с аппетита на что-то эдакое во время беременности, - объясняет основательница компании Fix Dessert Chocolatier в своем Instagram. Муж не мог найти для нее подходящего десерта - пришлось придумать самой. Так на свет появился шоколад с пастой из фисташек и тонкими хрустящими нитями из теста кадайф. Благодаря TikTok новая сладость "завирусилась" во всем мире.

Изготовить такое лакомство может любой - в интернете достаточно рецептов. Вопрос только в следующем: можно ли его в этом случае также называть "дубайским шоколадом"? В целом, указание происхождения может быть защищено во всем мире. Хорошо известным примером является шампанское: это игристое вино можно называть "шампанским", только если оно происходит из французского региона Шампань.

"Дубайский шоколад" собственного изготовления? В интернете существует множество рецептов Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Данное предписание закреплено в Женевском акте Лиссабонского соглашения. Это международное соглашение, которое подписали более трех десятков стран, защищает географические указания, подчеркивающие качественную связь соответствующего товара с местом его происхождения - во всем мире, включая Европейский Союз. Патентный поверенный Рюдигер Балс (Rüdiger Bals) поясняет DW, что оно распространяется только на страны, присоединившиеся к соглашению. Объединенные Арабские Эмираты, в которые входит Дубай, таковыми не являются. Следовательно, они не могут защитить термин "дубайский шоколад" его посредством. Однако страны также могут договориться о защите указания происхождения в двустороннем порядке. "Теоретически, ОАЭ могли бы защитить "дубайский шоколад" в своей стране, а затем подать заявку в Еврокомиссию, чтобы также защитить название происхождения в ЕС", - пояснили в Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам в ответ на запрос DW.

"Дубайский шоколад" появится в дискаунтерах?

Между тем, пекарни, кондитерские и даже такие крупные производители шоколада, как Lindt, по всему миру зарабатывают на сладком тренде и продают свою собственную продукцию под названием "дубайский шоколад". Так, "дубайский шоколад" Lindt, поступивший в продажу лишь в нескольких фирменных бутиках в Германии и в очень ограниченном количестве по цене почти 15 евро за 150-граммовую плитку, вызвал огромный ажиотаж - за ним часами стояли в очереди еще до открытия магазинов. После того, как шоколад вмиг был раскуплен оффлайн, он появился на платформе Ebay, но уже по цене, достигающей 250 евро!

"Дубайский шоколад" от швейцарского производителя Lindt Фото: ABBfoto/picture alliance

Включить "дубайский шоколад" в свой ассортимент с середины декабря собираются немецкие дискаунтеры Aldi и Lidl. В этих супермаркетах он будет стоить всего около 4 евро!. Но… Против таких планов выступает Андреас Вилмерс (Andreas Wilmers), директор немецкой фирмы Alina Wilmers Verwaltungs GmbH, импортирующей шоколад напрямую из Дубая. Он считает себя единственным законным поставщиком "дубайского шоколада" в Германии. Большинство производителей этой сладости в ОАЭ, включая компанию-изобретателя Fix Dessert Chocolatier, не отправляют ее на экспорт. Андреас Вилмерс же, по его утверждению, получил эксклюзивные права на торговлю оригиналом в Европе.

Он требует, чтобы продажу "фейкового" шоколада, который на самом деле не был произведен в Дубае, запретили. Через своего адвоката предприниматель направил Lindt письмо с требованием прекратить производство до 12 декабря. В противном случае он собирается обратиться в суд и предпринять юридические меры не только против швейцарского производителя, но и других продавцов шоколада, включая дискаунтеры.

Товарные знаки с "дубайским шоколадом" в Европе

В европейских странах в целом, по состоянию на начало декабря, было подано более 30 заявок на регистрацию товарных знаков с компонентом "Дубай" в отношении кондитерских изделий. Только в Германии, по данным Немецкого ведомства по патентам и товарным знакам, рассматривается 19 таких заявок. Один из товарных знаков уже внесен в реестр, но против этого была запущена процедура оспаривания.

Однако юрист Рюдигер Балс считает маловероятным, что эти попытки зарегистрировать такие товарные знаки будут успешными. Для этого необходимо наличие отличительных компонентов - одного названия "дубайский шоколад", недостаточно, уверен он. И вряд ли для этого хватит добавления собственного имени в название продукта - как сейчас многие поступают, включая немецкого YouTube-блогера Кики Аваймер (Kiki Aweimer) - "дубайский шоколад Кики" вряд ли кардинально отличается от "дубайского шоколада" других производителей. Препятствием может быть и отсутствие географической привязки - если компоненты продукта не происходят из Дубая, это может рассматриваться как обман потребителя. На что делает акцент и импортер Вилмерс.

Компания Fix Dessert Chocolatier как изобретатель теоретически могла бы зарегистрировать "дубайский шоколад" в качестве товарного знака в Германии и ЕС. Планируют ли она защитить шоколад таким образом, неизвестно - на запрос DW там пока не ответили. Но даже если многое с юридической точки зрения неясно, одно можно сказать наверняка: в этом году под рождественскими елками по всему миру появится множество плиток "дубайского шоколада" в качестве подарков.