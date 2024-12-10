Немцы зарабатывают на "фейковом" дубайском шоколаде

Немцы зарабатывают на "фейковом" дубайском шоколаде10 декабря 2024 г.
Посетители рождественского базара, закутанные в пальто и шарфы, толкаются у витрины прилавка, в которой отражается Кельнский собор. В воздухе витает сладкий аромат. Слышны французский, английский и нидерландский языки.
За стеклом витрины - орехи кешью и сухофрукты. Но большинство приходит сюда ради продукта, который лежит стопками прямо посередине: "дубайского шоколада" ручной работы. Лоток у Кельнского собора принадлежит мануфактуре Kischmisch, которая предлагает сладости из Центральной Азии и не только. "Дубайский шоколад", как рассказывает в интервью DW ее основатель - афганец с немецкими корнями Назратула Кушкаки, пользуется наибольшим спросом: ежедневно его полностью раскупают, несмотря на стоимость 7,5 евро за 100 граммов.
Сладкий тренд из cоцсетей добрался и до традиционных немецких рождественских базаров. И Назратула Кушкаки - не единственный, кто за него ухватился. В различных городах Германии посетителям предлагают блинчики креп-сюсетт, горячие вафли или творожные пончики с соусом из шоколада и фисташковой пасты, а также с добавлением "волос ангела" (Engelshaar), как немцы называют тонкую сладкую лапшу кадайф, распространенную в кухне Ближнего Востока и восточного Средиземноморья. Нередко в меню - "дубайский шоколад" в виде горячего напитка. Есть даже братвурст а-ля Дубай - жареную колбаску в булочке с начинкой из фисташкового крема можно попробовать в Берлине! Новомодные варианты традиционных блюд по цене гораздо дороже классических.
Дубайский шоколад: что с правами
"Дубайский шоколад" - очевидный двигатель торговли в нынешний предрождественский период. За ним выстраиваются в очереди. Но все ли тут чисто с правами? Могут ли производители и торговцы сладостями использовать это название продукта со спокойной совестью?
Этот вариант шоколада, как следует из названия, был придуман в Дубае, самом густонаселенном городе Объединенных Арабских Эмиратов. Изобрела его кондитер и инфлюенсер Сара Хамуда. Все началось с аппетита на что-то эдакое во время беременности, - объясняет основательница компании Fix Dessert Chocolatier в своем Instagram. Муж не мог найти для нее подходящего десерта - пришлось придумать самой. Так на свет появился шоколад с пастой из фисташек и тонкими хрустящими нитями из теста кадайф. Благодаря TikTok новая сладость "завирусилась" во всем мире.
Изготовить такое лакомство может любой - в интернете достаточно рецептов. Вопрос только в следующем: можно ли его в этом случае также называть "дубайским шоколадом"? В целом, указание происхождения может быть защищено во всем мире. Хорошо известным примером является шампанское: это игристое вино можно называть "шампанским", только если оно происходит из французского региона Шампань.
Данное предписание закреплено в Женевском акте Лиссабонского соглашения. Это международное соглашение, которое подписали более трех десятков стран, защищает географические указания, подчеркивающие качественную связь соответствующего товара с местом его происхождения - во всем мире, включая Европейский Союз. Патентный поверенный Рюдигер Балс (Rüdiger Bals) поясняет DW, что оно распространяется только на страны, присоединившиеся к соглашению. Объединенные Арабские Эмираты, в которые входит Дубай, таковыми не являются. Следовательно, они не могут защитить термин "дубайский шоколад" его посредством. Однако страны также могут договориться о защите указания происхождения в двустороннем порядке. "Теоретически, ОАЭ могли бы защитить "дубайский шоколад" в своей стране, а затем подать заявку в Еврокомиссию, чтобы также защитить название происхождения в ЕС", - пояснили в Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам в ответ на запрос DW.
"Дубайский шоколад" появится в дискаунтерах?
Между тем, пекарни, кондитерские и даже такие крупные производители шоколада, как Lindt, по всему миру зарабатывают на сладком тренде и продают свою собственную продукцию под названием "дубайский шоколад". Так, "дубайский шоколад" Lindt, поступивший в продажу лишь в нескольких фирменных бутиках в Германии и в очень ограниченном количестве по цене почти 15 евро за 150-граммовую плитку, вызвал огромный ажиотаж - за ним часами стояли в очереди еще до открытия магазинов. После того, как шоколад вмиг был раскуплен оффлайн, он появился на платформе Ebay, но уже по цене, достигающей 250 евро!
Включить "дубайский шоколад" в свой ассортимент с середины декабря собираются немецкие дискаунтеры Aldi и Lidl. В этих супермаркетах он будет стоить всего около 4 евро!. Но… Против таких планов выступает Андреас Вилмерс (Andreas Wilmers), директор немецкой фирмы Alina Wilmers Verwaltungs GmbH, импортирующей шоколад напрямую из Дубая. Он считает себя единственным законным поставщиком "дубайского шоколада" в Германии. Большинство производителей этой сладости в ОАЭ, включая компанию-изобретателя Fix Dessert Chocolatier, не отправляют ее на экспорт. Андреас Вилмерс же, по его утверждению, получил эксклюзивные права на торговлю оригиналом в Европе.
Он требует, чтобы продажу "фейкового" шоколада, который на самом деле не был произведен в Дубае, запретили. Через своего адвоката предприниматель направил Lindt письмо с требованием прекратить производство до 12 декабря. В противном случае он собирается обратиться в суд и предпринять юридические меры не только против швейцарского производителя, но и других продавцов шоколада, включая дискаунтеры.
Товарные знаки с "дубайским шоколадом" в Европе
В европейских странах в целом, по состоянию на начало декабря, было подано более 30 заявок на регистрацию товарных знаков с компонентом "Дубай" в отношении кондитерских изделий. Только в Германии, по данным Немецкого ведомства по патентам и товарным знакам, рассматривается 19 таких заявок. Один из товарных знаков уже внесен в реестр, но против этого была запущена процедура оспаривания.
Однако юрист Рюдигер Балс считает маловероятным, что эти попытки зарегистрировать такие товарные знаки будут успешными. Для этого необходимо наличие отличительных компонентов - одного названия "дубайский шоколад", недостаточно, уверен он. И вряд ли для этого хватит добавления собственного имени в название продукта - как сейчас многие поступают, включая немецкого YouTube-блогера Кики Аваймер (Kiki Aweimer) - "дубайский шоколад Кики" вряд ли кардинально отличается от "дубайского шоколада" других производителей. Препятствием может быть и отсутствие географической привязки - если компоненты продукта не происходят из Дубая, это может рассматриваться как обман потребителя. На что делает акцент и импортер Вилмерс.
Компания Fix Dessert Chocolatier как изобретатель теоретически могла бы зарегистрировать "дубайский шоколад" в качестве товарного знака в Германии и ЕС. Планируют ли она защитить шоколад таким образом, неизвестно - на запрос DW там пока не ответили. Но даже если многое с юридической точки зрения неясно, одно можно сказать наверняка: в этом году под рождественскими елками по всему миру появится множество плиток "дубайского шоколада" в качестве подарков.