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Федор Лукьянов о Путине как расчетливом игроке, роли Украины в его планах и требованиях к США и НАТО (07.02.2022)

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов отмечает, что Кремль считает проблемой саму европейскую систему безопасности, сложившуюся после "холодной войны". Москва выступает против расширения НАТО на восток и убеждена, что Запад нарушил свои обещания. Хотя для Запада, отмечает Федор Лукьянов, тема стала актуальной лишь на фоне обсуждения угрозы вторжения в Украину.