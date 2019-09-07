FEDOR призвал создать колонии роботов для изучения планет Солнечной системы

Роботы готовы поделиться предложениями по антропоморфной системе для обслуживания космических станций, говорится в Twitter-аккаунте от имени человекоподобного робота.
Человекоподобный робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) призвал создать "колонии роботов-аватаров" для изучения планет Солнечной системы. Роботы "готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы", которая сможет "обеспечить развертывание и обслуживание научных станций в далеком космосе", говорится в сообщении, опубликованном Twitter-аккаунтом FEDOR в среду, 18 сентября.
В сообщении упомянут естественный спутник Земли - Луна. При этом Международный астрономический союз в 2006 году дал официальное определение понятию "планета", которому соответствуют восемь небесных тел Солнечной системы - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Луна в этот список не входит.
"Союз" с роботом пристыковался к МКС со второй попытки
В конце августа FEDOR был отправлен к Международной космической станции (МКС) на непилотируемом российском корабле "Союз МС-14". Пристыковаться к ней удалось со второй попытки. FEDOR стал первым российским андроидным механизмом на МКС. Спустя несколько дней "Союз МС-14" с человекоподобным роботом на борту приземлился на территории Казахстана.
По замыслу создателей, андроид в дальнейшем может быть задействован в сферах, где использовать ручной труд сложно либо опасно. Планируется наделить его элементами искусственного интеллекта и использовать при освоении дальнего космоса.
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