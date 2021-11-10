Федеративная Республика Германия (ФРГ) - федеративное государство в центре Европы. Cтолица - Берлин. Самая густонаселенная страна континента.
Федеративная Республика Германия основана в 1949 году. До воссоединения Западной и Восточной Германии (ГДР) столицей ФРГ был Бонн. Германия - федеративная демократическая парламентская республика. С 1990 года, после воссоединения, в составе ФРГ - 16 федеральных земель. Главой государства является федеральный президент, главой правительства - федеральный канцлер. Однопалатный парламент Германии - бундестаг избирается сроком на 4 года. Прошедшие в парламент партии образуют коалиционное правительство и выбирают канцлера.
Вторым законодательным органом в ФРГ является бундесрат - представительство федеральных земель, состоящее из делегируемых землями членов региональных правительств. Согласно Основному закону канцлер определяет основные направления политики и несет за это ответственность.
Президента ФРГ выбирают члены Федерального собрания, созываемого исключительно для того, чтобы избрать нового главу государства. Федеральное собрание состоит на одну половину из депутатов бундестага, на вторую - из выборщиков, откомандированных в Берлин земельными парламентами (ландтагами). Президент ФРГ является надпартийной фигурой и выполняет большей частью представительские функции. В исключительных случаях может использовать особые полномочия, например отказаться подписывать закон. Если предложенный на пост федерального канцлера кандидат не может заручиться поддержкой депутатов, глава государства вправе распустить бундестаг.
Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.