Федеративная Республика Германия (ФРГ) - федеративное государство в центре Европы. Cтолица - Берлин. Самая густонаселенная страна континента.

Федеративная Республика Германия основана в 1949 году. До воссоединения Западной и Восточной Германии (ГДР) столицей ФРГ был Бонн. Германия - федеративная демократическая парламентская республика. С 1990 года, после воссоединения, в составе ФРГ - 16 федеральных земель. Главой государства является федеральный президент, главой правительства - федеральный канцлер. Однопалатный парламент Германии - бундестаг избирается сроком на 4 года. Прошедшие в парламент партии образуют коалиционное правительство и выбирают канцлера.



Вторым законодательным органом в ФРГ является бундесрат - представительство федеральных земель, состоящее из делегируемых землями членов региональных правительств. Согласно Основному закону канцлер определяет основные направления политики и несет за это ответственность.



Президента ФРГ выбирают члены Федерального собрания, созываемого исключительно для того, чтобы избрать нового главу государства. Федеральное собрание состоит на одну половину из депутатов бундестага, на вторую - из выборщиков, откомандированных в Берлин земельными парламентами (ландтагами). Президент ФРГ является надпартийной фигурой и выполняет большей частью представительские функции. В исключительных случаях может использовать особые полномочия, например отказаться подписывать закон. Если предложенный на пост федерального канцлера кандидат не может заручиться поддержкой депутатов, глава государства вправе распустить бундестаг.