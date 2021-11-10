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Федеративная Республика Германия (ФРГ)

Федеративная Республика Германия (ФРГ) - федеративное государство в центре Европы. Cтолица - Берлин. Самая густонаселенная страна континента.

Федеративная Республика Германия основана в 1949 году. До воссоединения Западной и Восточной Германии (ГДР) столицей ФРГ был Бонн. Германия - федеративная демократическая парламентская республика. С 1990 года, после воссоединения, в составе ФРГ - 16 федеральных земель. Главой государства является федеральный президент, главой правительства - федеральный канцлер. Однопалатный парламент Германии - бундестаг избирается сроком на 4 года. Прошедшие в парламент партии образуют коалиционное правительство и выбирают канцлера.

Вторым законодательным органом в ФРГ является бундесрат - представительство федеральных земель, состоящее из делегируемых землями членов региональных правительств. Согласно Основному закону канцлер определяет основные направления политики и несет за это ответственность.

Президента ФРГ выбирают члены Федерального собрания, созываемого исключительно для того, чтобы избрать нового главу государства. Федеральное собрание состоит на одну половину из депутатов бундестага, на вторую - из выборщиков, откомандированных в Берлин земельными парламентами (ландтагами). Президент ФРГ является надпартийной фигурой и выполняет большей частью представительские функции. В исключительных случаях может использовать особые полномочия, например отказаться подписывать закон. Если предложенный на пост федерального канцлера кандидат не может заручиться поддержкой депутатов, глава государства вправе распустить бундестаг.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert im Bundeskanzleramt über den virtuellen G20-Sondergipfel zur Krise in Afghanistan. Thema sind die Hilfsbemühungen für die Zivilbevölkerung nach der Machtübernahme der Taliban.

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.
***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Andrey Gurkov Cathrina Claas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen wirtschaft, eröffnet am 9.November 2021 in Frankfurt/Main die Konferenz Fokus Zentralasien - Wirtschaft im Gespräch Rechte: Ost-Ausschuss

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
Bavarian State Premier and Christian Social Union (CSU) leader Markus Soeder gives a statement in Munich, Germany, April 20, 2021. Peter Kneffel/Pool via REUTERS

Бавария вновь вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса 10.11.2021

Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
Jutta Rohde, Gärtnerin von der Fontana Gartenbau GmbH, steht in einem Gewächshaus voller farbenprächtiger Weihnachtssterne. Die zur Familie der Wolfsmilchgewächse zählende Zierpflanze hat in den Wochen vor Weihnachten Hochsaison. Im Gewächshaus der Fontana Gartenbau leuchten derzeit etwa 20.000 Weihnachtssterne in etwa 40 verschiedenen Farben und Sorten.

Рождественские звезды уже цветут (фото) 10.11.2021

Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.
18 August 2018, Germany, Meseberg: German Chancellor Angela Merkel of the Christian Democratic Union (CDU) meets Russian President Vladimir Putin at Meseberg Palace. Photo: Michael Kappeler/dpa

Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами из Беларуси 10.11.2021

И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях. Ангела Меркель попросила Путина оказать влияние на Александра Лукашенко.
Ein Mitarbeiter montiert in einer Werkshalle am Stammsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Druckwerk. Unter dem Eindruck der Corona-Krise legen die «Wirtschaftsweisen» am Mittwoch (17.03.2021) eine neue Konjunkturprognose vor. (Zu dpa «Wirtschaftsweise» legen neue Konjunkturprognose vor) +++ dpa-Bildfunk +++

"Совет мудрецов" снизил прогнозы по развитию экономики ФРГ 10.11.2021

Эксперты полагают, что мощный экономический подъем в Германии начнется лишь в 2022 году. На текущий год они скорректировали прогноз в сторону понижения.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein männliches Geschlechtsteil ist am 13.07.2012 an einer goldenen Skulptur in den Herrenhäuser Gärten in Hannover zu sehen. Gut 9 Zentimeter schlaff, gut 13 Zentimeter steif: So sieht er Wissenschaftlern zufolge aus, der durchschnittliche Penis. Foto: Julian Stratenschulte dpa (zu dpa Studie: Der Durchschnitts-Penis ist 13,12 Zentimeter lang vom 03.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий эксперт о причинах импотенции 10.11.2021

Почему многие мужчины, страдающие импотенцией, не обращаются к врачам? Уролог из Германии объясняет причины.
ERFURT, GERMANY - SEPTEMBER 15: Medical staff member inoculates an elderly patient with a booster inoculation of the Pfizer/BioNTech vaccine against Covid-19 on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. Booster vaccinations, which are an additional vaccination shot given to strengthen an existing full vaccination, are underway across Germany for elderly patients who were among the first to receive shots in the initial vaccine rollout. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

В Германии зафиксировано почти 40 тысяч новых заражений ковидом 10.11.2021

Заражаемость SARS-CoV-2 в ФРГ обновляет максимальные значения уже третий день подряд. Суточное количество смертей от ковида выросло до 236 случаев.
Heiko Maas (SPD), Außenminister, sitzt in einem Konferenzraum im Deutschen Haus, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen (UN), und nimmt an einer virtuellen G20-Außenministerkonferenz zum Thema Afghanistan teil. In dieser Woche findet die 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung statt. Etwa 80 Staats- und Regierungschefs nehmen daran teil.

Германия выступает за расширение санкций ЕС против Беларуси 10.11.2021

Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.
Die belarussische Bürgerrechtlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja spricht bei einer Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor.

Светлана Тихановская призвала Берлин не осторожничать 10.11.2021

Лидер белорусской оппозиции находится с трехдневным визитом в Германии. Она выступила с речью перед активистами у Бранденбургских ворот.

Einige Migranten haben sich in der Nähe der weißrussisch-polnischen Grenze versammelt und ruhen sich an einem Feuer aus. Mehrere Hundert Migranten haben sich nach Angaben der Behörden in Belarus zu Fuß auf den Weg zur Grenze zum EU-Nachbarland Polen gemacht. +++ dpa-Bildfunk +++

Польша обвиняет Беларусь в блокировке мигрантов в приграничной зоне 09.11.2021

По словам польского президента Дуды, режим Лукашенко "беспрецедентным образом" атакует границу Польши и ЕС, направляя туда мигрантов.
Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

СМИ ФРГ о ситуации с мигрантами: ЕС должен ответить на шантаж Минска 09.11.2021

Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren zur Situation in Afghanistan.

Президент ФРГ подчеркнул многозначность 9 ноября в истории Германии 09.11.2021

В этот день в истории Германии произошли сразу три важных события - и позитивные, и негативное, сказал президент ФРГ. Немецкие евреи считают, что 9 ноября Германия должна поминать жертв Холокоста.
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