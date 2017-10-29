Федеративная Республика Сомали

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Государство в Восточной Африке. Столица - Могадишо. Численность населения - около 17 млн человек.
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Контекст
В результате теракта в Сомали погибли более 15 человек
В результате теракта в Сомали погибли более 15 человек
Ответственность за вооруженное нападение на отель в Могадишо взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Политика
17.08.2020
17 августа 2020 г.
В Сомали почти 100 человек погибли из-за подрыва автомобиля
В Сомали почти 100 человек погибли из-за подрыва автомобиля
В Могадишо на КПП подорвали заминированный автомобиль, среди раненых много студентов.
Политика
28.12.2019
28 декабря 2019 г.
При самоподрыве смертника в Сомали погибли десятки людей
При самоподрыве смертника в Сомали погибли десятки людей
Ответственность за нападение в Могадишо взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".
Общество
01.03.2019
1 марта 2019 г.
В Сомали похищена немецкая медсестра
В Сомали похищена немецкая медсестра
Медсестра из Германии была захвачена в здании Красного Креста в Могадишо О ее похитителях пока ничего не известно.
Политика
03.05.2018
3 мая 2018 г.
Два теракта в столице Сомали унесли жизни 38 человек
Два теракта в столице Сомали унесли жизни 38 человек
В результате взрывов в Могадишо погибли как минимум 38 человек. Ответственность за атаку взяли исламисты из "Аш-Шабаб".
Политика
24.02.2018
24 февраля 2018 г.
Десятки людей погибли в ходе терактов в столице Сомали
Десятки людей погибли в ходе терактов в столице Сомали
Боевики удерживают заложников в отеле Могадишо. Кроме того, на оживленном перекрестке был взорван микроавтобуc.
Политика
29.10.2017
29 октября 2017 г.
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