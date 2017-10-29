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Федеративная Республика Сомали

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Государство в Восточной Африке. Столица - Могадишо. Численность населения - около 17 млн человек.

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Контекст

Медперсонал и добровольцы оказывают помощь пострадавшим при взрыве в отеле в Сомали, 16 августа 2020 года

В результате теракта в Сомали погибли более 15 человек

В результате теракта в Сомали погибли более 15 человек

Ответственность за вооруженное нападение на отель в Могадишо взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".
Политика17 августа 2020 г.
На месте взрыва в Могадишо

В Сомали почти 100 человек погибли из-за подрыва автомобиля

В Сомали почти 100 человек погибли из-за подрыва автомобиля

В Могадишо на КПП подорвали заминированный автомобиль, среди раненых много студентов.
Политика28 декабря 2019 г.
Здание, поврежденное в результате взрыва в Могадишо

При самоподрыве смертника в Сомали погибли десятки людей

При самоподрыве смертника в Сомали погибли десятки людей

Ответственность за нападение в Могадишо взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".
Общество1 марта 2019 г.
Могадишо

В Сомали похищена немецкая медсестра

В Сомали похищена немецкая медсестра

Медсестра из Германии была захвачена в здании Красного Креста в Могадишо О ее похитителях пока ничего не известно.
Политика3 мая 2018 г.
Машина скорой помощи на месте одного из взрывов в Могадишо, 23 февраля 2018 года

Два теракта в столице Сомали унесли жизни 38 человек

Два теракта в столице Сомали унесли жизни 38 человек

В результате взрывов в Могадишо погибли как минимум 38 человек. Ответственность за атаку взяли исламисты из "Аш-Шабаб".
Политика24 февраля 2018 г.
Двойной теракт в столице Сомали

Десятки людей погибли в ходе терактов в столице Сомали

Десятки людей погибли в ходе терактов в столице Сомали

Боевики удерживают заложников в отеле Могадишо. Кроме того, на оживленном перекрестке был взорван микроавтобуc.
Политика29 октября 2017 г.
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