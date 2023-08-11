Канцлер ФРГ Шольц отверг опасения о спаде немецкой экономики

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) решительно опроверг опасения о спаде немецкой экономики. Существует противоречие между предупреждениями и реальностью, сказал Шольц, выступая вечером в четверг, 10 августа, на мероприятии "Гражданский диалог" в Эрфурте. "В настоящее время принято решение о том, что производство полупроводников в Европе будет осуществляться преимущественно в Германии", - указал он, имея в виду, в частности, многомиллиардные инвестиции тайваньского концерна TMSC. А инвестиции корпорации Intel в Магдебурге, являются крупнейшими в Европе. Он указал также на планы строительства фабрик по производству аккумуляторов и климатически нейтральных сталелитейных заводов.

Шольц вновь выступил за избавление немецкой экономики от односторонних зависимостей. "Это означает, что все будет немного дороже", - указал он, отметив, что фирмы должны искать поставщиков из разных стран. Подобная переориентация позволит обеспечить экономическую безопасность. В целом, указал канцлер, в промышленности происходит переосмысление ситуации, хотя и не везде. Но давать указания фирмам, с кем им надо работать, он не может.

Необходимо сплоченно выступать против противников демократии

Говоря о политической ситуации в Германии, канцлер указал, что не видит признаков снижения уровня демократии в стране. Однако, указал он, "есть противники демократии, в том числе в политическом спектре", против которых надо решительно и сплоченно выступать. Речь идет о защите демократии и свободы, подчеркнул он. Во всех кризисных ситуациях также важно следовать курсу, "который может обеспечить нам безопасность и при котором мы можем с уверенностью смотреть в будущее". Это относится как к пандемии, так и к экономике или последствиям агрессивной войны России в Украине, отметил Шольц.

В своем выступлении канцлер затронул также вопросы социальной жизни. Он категорически выступил против повышения пенсионного возраста свыше 67 лет. "Я твердо убежден, что теперь у нас больше нет необходимости продолжать повышать пенсионный возраст", - заявил он. По его словам, было бы здорово, если бы люди хотели работать дольше. Но это должно быть добровольным, подчеркнул глава правительства Германии.

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