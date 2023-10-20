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Бундесрат ФРГ выразил солидарность с Израилем

Евгений Жуков
20 октября 2023 г.

Участники заседания бундесрата почтили память погибших в Израиле от рук террористов и выразили солидарность с подвергшейся нападению страной.

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Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф выступает в поддержку Израиля на заседании бундесрата
Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф выступает в поддержку Израиля на заседании бундесратаФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Германский бундесрат выразил полную солидарность с Израилем после кровопролитной атаки террористической группировки ХАМАС, одновременнно призвав ужесточить борьбу с антисемитизмом в Германии. Представительство федеральных земель ФРГ в пятницу, 20 октября, единогласно приняло резолюцию, осуждающую нападение ХАМАС на Израиль как "акт варварства и террора". В документе подчеркивается, что безопасность Израиля является "государственной доктриной Германии".

Участники заседания бундесрата почтили память жертв атаки ХАМАС на Израиль. Помимо руководителей федеральных земель, на нем присутствовал и посол Израиля в ФРГ Рон Просор.

Глава бундесрата Петер Ченчер
Глава бундесрата Петер ЧенчерФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Председательствующий в бундесрате первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher) в своем выступлении выразил уверенность в том, что за нападениями на Израиль стоит не только ХАМАС. По его словам, существуют и другие радикальные силы и организации, которые принципиально отрицают право Израиля на существование и борются с еврейским государством. "В этом фундаментальном вопросе Германия твердо стоит на стороне Израиля", - подчеркнул Ченчер, добавив, что такая позиция подразумевает "обязательства федерального и земельных правительств предотвращать исламистскую деятельность в Германии, решительно противодействовать антисемитизму, защищать и развивать еврейскую жизнь в Германии".

Премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), которая 1 ноября сменит Ченчера в должности главы бундесрата, заявила: "Антисемитизм как образ мыслей был и остается опасным, он представляет угрозу для свободного демократического сосуществования. Поэтому должно быть ясно: мы не отступим в борьбе против враждебного отношения к евреям и пренебрежения к людям".

В связи с участившимися случаями антисемитских нападений премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) настаивает на ответственности Германии. По его словам, немецкая демократия должна доказать, что способна защитить себя: "Мы твердо стоим на стороне Израиля. Антисемитизм не должен и не будет иметь места в нашей стране".

Глава земельного правительства Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) приветствовал решение федеральных властей запретить деятельность ХАМАС. Он также призвал к более последовательным действиям против антиизраильских демонстраций, отметив: "Мы не приемлем, когда на наших улицах прославляются ненависть, насилие и террор".

В течение последних дней в берлинском районе Нойкёльн, где живет большое число арабских мигрантов, несмотря на запрет пропалестинских демонстраций, неоднократно проходили антиизраильские акции, во время которых зачастую имели место столкновения с полицией.

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