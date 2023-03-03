Федеральные земли ФРГ обещают Украине дальнейшую поддержку

На 373-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 3 марта (время московское).

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В Краснодаре днем раздался взрыв, после чего в районе местного авиаучилища произошел пожар, сообщают местные Telegram-каналы. По словам очевидцев, от взрыва, который слышали в разных районах Краснодара и поселка Новая Адыгея, "в домах задрожали стекла и сработали сигнализации на машинах". Региональное управление МЧС рассказало изданию 93.ru о "возгорании в поле". По данным мэрии Краснодара, в единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о происшествиях и взрывах. Предположительно, громкий звук горожане услышали из-за "перехода самолета в сверхзвуковую скорость", говорится в сообщении мэрии.

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Российские войска атаковали свободные территории Херсонской области, в результате один человек погиб, двое ранены, сообщает военная администрация региона. "Вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летнего пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение военные. Однако врачи не смогли ничего сделать, лишь констатировали смерть. Ранения, полученные из-за российского обстрела, оказались слишком тяжелыми", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что под обстрел также попало село Казацкое Каховского района - два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки россияне 65 раз обстреляли область, выпустив 366 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон подвергся обстрелу четыре раза. В результате обстрелов один человек погиб, еще 17 получили ранения.

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Представители 16 федеральных земель Германии на заседании, приуроченном к годовщине нападения России на Украину, пообещали Киеву дальнейшую помощь. Военная, гуманитарная и финансовая поддержка Украины необходимы, чтобы люди могли реализовать свое право жить в свободной, демократической и самостоятельной стране, говорится в решении, единогласно принятом членами бундесрата. В документе содержится призыв к правительству ФРГ продолжать помощь федеральным землям и общинам в связи с продолжением войны и по-прежнему высоким числом беженцев из Украины. "Для нас очень важно выразить солидарность 16 земель Германии с Украиной. Мы на вашей стороне, мы разделяем ваши страдания и скорбим вместе с вами о погибших ", - сказал председатель бундесрата Петер Ченчер (Peter Tschentscher). В заседании участвовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Хроника событий 3 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 марта 14.00 - 23.59 >>>

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