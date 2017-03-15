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Вид на озеро близ городка Хоэнварте в Тюрингии
Фото: Manfred Dietsch/CHROMORANGE/picture alliance

Федеральная земля Тюрингия

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Тюрингия - федеральная земля в восточной части Германии.

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Контекст

Старая синагога в Эрфурте

Где находится самая старая синагога Европы

Где находится самая старая синагога Европы

Средневековые еврейские памятники Эрфурта уже скоро могут получить статус Всемирного наследия.
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Киффхойзерский монумент и руины замка

На горе Кифхойзер в Германии нашли часовню XI века

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Айзенах - город, где учился Мартин Лютер

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Здесь будущий отец немецкой Реформации ходил в школу, а позже работал над переводом Нового Завета.
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Хаус-ам-Хорн (Haus am Horn), Веймар (Тюрингия)

Хаус-ам-Хорн - самый первый дом Баухауса

Хаус-ам-Хорн - самый первый дом Баухауса

В августе 2023 года исполняется 100 лет первой выставке Баухауса. Один из экспонатов можно посетить в Веймаре.
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Ранен оператор DW. Польша в ожидании "вагнеровцев". DW Шоу

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Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Последствия мятежа Пригожина. АдГ набирает обороты. DW Шоу

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Эрфурт

10 причин любить Тюрингию

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Туризм15 марта 2017 г.
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Мнения

Инес Поль

Выборы премьер-министра Тюрингии - позор для Германии

Инес Поль
Комментарий
Политика5 февраля 2020 г.