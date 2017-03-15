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Фото: Manfred Dietsch/CHROMORANGE/picture alliance
Федеральная земля Тюрингия
Публикации по теме
Тюрингия - федеральная земля в восточной части Германии.
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Контекст
Где находится самая старая синагога Европы
Где находится самая старая синагога Европы
Средневековые еврейские памятники Эрфурта уже скоро могут получить статус Всемирного наследия.
Туризм
01.09.2023
1 сентября 2023 г.
На горе Кифхойзер в Германии нашли часовню XI века
На горе Кифхойзер в Германии нашли часовню XI века
Этот замок был заложен во времена Салической династии. В XIX веке на горе возвели Памятник Барбароссе.
Туризм
30.08.2023
30 августа 2023 г.
Айзенах - город, где учился Мартин Лютер
Айзенах - город, где учился Мартин Лютер
Здесь будущий отец немецкой Реформации ходил в школу, а позже работал над переводом Нового Завета.
Туризм
25.08.2023
25 августа 2023 г.
Хаус-ам-Хорн - самый первый дом Баухауса
Хаус-ам-Хорн - самый первый дом Баухауса
В августе 2023 года исполняется 100 лет первой выставке Баухауса. Один из экспонатов можно посетить в Веймаре.
Туризм
15.08.2023
15 августа 2023 г.
Ранен оператор DW. Польша в ожидании "вагнеровцев". DW Шоу
Ранен оператор DW. Польша в ожидании "вагнеровцев". DW Шоу
Также в выпуске: мэр Одессы об обстрелах, атака дронов на Москву, новый скандал с АдГ в Германии.
Политика
24.07.2023
24 июля 2023 г.
61:22 мин.
Последствия мятежа Пригожина. АдГ набирает обороты. DW Шоу
Последствия мятежа Пригожина. АдГ набирает обороты. DW Шоу
Роль Лукашенко в истории с мятежом Пригожина. План подрыва ЗАЭС. Рост популярности АдГ в ФРГ. Русские в Аргентине.
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26.06.2023
26 июня 2023 г.
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Выборы премьер-министра Тюрингии - позор для Германии
Инес Поль
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Политика
05.02.2020
5 февраля 2020 г.
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