ФБР обвиняет живущую в США россиянку в сотрудничестве с ФСБ

Номма Зарубина утаила от ФБР, что сотрудничает с российскими спецслужбами, утверждают в Вашингтоне. При этом обвинение в шпионаже ей не предъявлено.

Министерство юстиции США предъявило россиянке Номме Зарубиной, проживающей в Нью-Йорке, обвинения в связях с российскими спецслужбами. Об этом сообщили в понедельник, 2 декабря, проект Russian America for Democracy in Russia и юрист Игорь Слабых , который опубликовал в Telegram сканы судебных документов.

Согласно им, 34-летнюю Зарубину обвиняют в "сознательной и преднамеренной" даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР) в апреле 2021 года и в сентябре 2023 года, когда она отрицала контакты со спецслужбами РФ. По данным ФБР, позже выяснилось, что россиянка регулярно общалась с базирующимся в Томске, где она родилась, сотрудником ФСБ и согласилась выполнять задания в США. Ей присвоили кодовое имя "Алиса", и она по поручению российских спецслужб налаживала связи с журналистами, военными и экспертами.

Обвинение в шпионаже не предъявлено

По словам Слабых, Зарубину задержали 21 ноября, но отпустили под залог в 25 тысяч долларов, забрав проездные документы и не предъявив обвинение в шпионаже. В случае признания вины ей грозит до пяти лет тюрьмы, отмечает живущий в США юрист.

Сама Номма Зарубина, комментируя сообщения об обвинениях в ее адрес, написала в Facebook: "Я никуда не прячусь и не убегаю, рада буду поговорить и в сообщениях и по телефону".

В беседе с изданием "Сибирь.Реалии" она опровергла информацию о том, что работала на ФСБ, но не отрицала, что в течение нескольких лет контактировала как с российскими, так и с американскими спецслужбами.

Бывший глава штабов Алексея Навального Леонид Волков рассказал , что видел Зарубину в Вашингтоне в январе 2023 года на встрече со сторонниками и что обратил внимание на ее странное поведение: во время его выступления она, сидя в первом ряду, не проявляла никакого интереса к мероприятию. "Зато как только встреча закончилась, она первой подскочила ко мне и попросила о селфи. И сразу после селфи - убежала", - написал Волков в соцсети X.