ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей по закону об "иноагентах"

Из-за отсутствия у созданного оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) маркировки "иностранного агента" на сервисе по поиску дел в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) организации придется выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Такое решение принял во вторник, 3 августа, Симоновский суд Москвы.
В постановлении суда, с которым ознакомилось онлайн-издание "МБХ медиа", говорится, что вина ФБК подтверждается "скриншотами, актом об изготовлении скриншотов, актами видеофиксации, а также CD-дисками с видеозаписью".
Как ФБК признали "иноагентом"
ФБК был присвоен статус "иноагента" в октябре 2020 года. В июне 2021 года организация была признана российскими властями "экстремистской".
3 августа 2019 года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении дела против ФБК на основании того, что, как утверждают следователи, "неустановленные лица, в том числе являющиеся сотрудниками ФБК, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от неустановленных третьих лиц наличные денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в сумме не менее 75 585 300,21 рублей, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".
После этого Алексей Навальный и другие сотрудники ФБК подали жалобу в ЕСПЧ на Российскую Федерацию. ЕСПЧ принял ее 12 августа 2020 года.
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Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель