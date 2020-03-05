 ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей по закону об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2021

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Россия

ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей по закону об "иноагентах"

В Москве суд наложил на ФБК штраф за отсутствие маркировки "иноагента" на сайте по поиску дел в ЕСПЧ.

Лист бумаги с надписью Иноагент на спине у мужчины

Из-за отсутствия у созданного оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) маркировки "иностранного агента" на сервисе по поиску дел в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) организации придется выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Такое решение принял во вторник, 3 августа, Симоновский суд Москвы.

В постановлении суда, с которым ознакомилось онлайн-издание "МБХ медиа", говорится, что вина ФБК подтверждается "скриншотами, актом об изготовлении скриншотов, актами видеофиксации, а также CD-дисками с видеозаписью".

Как ФБК признали "иноагентом"

ФБК был присвоен статус "иноагента" в октябре 2020 года. В июне 2021 года организация была признана российскими властями "экстремистской".

3 августа 2019 года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении дела против ФБК на основании того, что, как утверждают следователи, "неустановленные лица, в том числе являющиеся сотрудниками ФБК, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от неустановленных третьих лиц наличные денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в сумме не менее 75 585 300,21 рублей, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".

После этого Алексей Навальный и другие сотрудники ФБК подали жалобу в ЕСПЧ на Российскую Федерацию. ЕСПЧ принял ее 12 августа 2020 года.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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