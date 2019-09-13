ФБК обвиняют в экстремизме, или Как остаться в рамках закона

Работа штабов Навального и ФБК ограничена по требованию прокуратуры Москвы. Сторонников политика обвиняют в экстремизме. Сергей Елкин о том, как не стать экстремистом в современной России.
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Прокуратура Москвы приостановила работу региональных штабов Алексея Навального, вопрос деятельности фондов судья должен решить в течение суток. Процесс по делу структур Навального обещает быть долгим.
Как чувствует себя Алексей Навальный, чего ожидать от митингов в его поддержку, и что произойдет, если ФБК признают в РФ экстремистской организацией, рассказал DW Иван Жданов.