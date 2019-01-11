 FAZ: Трамп не готов уступить в споре о стене | Немецкая печать | DW | 11.01.2019

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Немецкая печать

FAZ: Трамп не готов уступить в споре о стене

Неспособность президента США Трампа и демократов найти компромисс в дебатах о бюджете парализует систему управления страной, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger) опубликовал комментарий, посвященный продолжающимся спорам президента Трампа c демократами в палате представителей. В нем он нелестно отзывается о нынешних лидерах американской политической системы:

"После выборов в Конгресс многие думали, что президент Трамп и "его" республиканцы в Сенате смогут по ряду вопросов конструктивно работать с новым демократическим большинством в Палате представителей. По принципу: "разнопартийное руководство не обязательно приводит к парализованному кабинету". Первый опыт работы в такой ситуации стал отрезвляющим, а настроение - менее радужным.

Контекст

Лидеры демократов в Конгрессе США заявили, что стали свидетелями очередного "припадка ярости" президента. (10.01.2019)

Президент США выступил с обращением к нации, однако воздержался от введения в стране режима ЧП. Трамп потребовал от демократов средства на строительство стены на границе с Мексикой. (09.01.2019)

В ходе спора о госбюджете президент Трамп оборвал встречу с лидерами Демократической партии, не сумев добиться своего. Если не обращать внимания на дурной стиль, то становится очевидно, что укорененный в основном законе принцип политического сотрудничества между партиями и ветвями власти в США больше не соблюдается.

Это очень важное обстоятельство. Трамп не готов уступить и настаивает на строительстве стены (или стального заграждения) на границе с Мексикой - демократы отвергают эту меру и не хотят давать добро на необходимое финансирование. Работа госаппарата парализована. В такой ситуации не может быть и речи о том, чтобы политическая система США и ее руководители играли бы роль путеводного маяка для остального мира".

Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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