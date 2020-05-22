 FAZ: Соперничество двух сверхдержав - США и Китая - неоспоримо | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 25.05.2020

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Мнения

FAZ: Соперничество двух сверхдержав - США и Китая - неоспоримо

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб отношениям США и Китая. Но и ранее речь шла о политическом, экономическом и технологическом соперничестве двух сверхдержав, считает автор FAZ.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, сентябрь 2017 года

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, сентябрь 2017 года

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger) посвятил свой комментарий отношениям США и Китая, заметно осложнившимся на фоне пандемии коронавируса. 

"Одна из гипотез о будущих геополитических изменениях в связи с пандемией коронавируса затрагивает американо-китайские отношения, которые, возможно, являются самой важной темой мировой политики. До кризиса с COVID-19 эти отношения уже были напряженными, сейчас же они такие плохие, какими не были уже десятилетия. Надежды на то, что пандемия послужит толчком к новому этапу сотрудничества, испарились.

Элементы конфронтации усиливаются, идут разговоры о новой холодной войне. Неудивительно, что министр иностранных дел Китая обвиняет в этом "политические силы" в Америке. И это утверждение не является полностью ошибочным: некоторое время назад в США началось отрезвление по поводу перспектив подъема Китая и цементирования там диктатуры компартии.

Вот почему было бы слишком поверхностным видеть причину охлаждения американо-китайских отношений исключительно в действиях Китая в начале распространения коронавируса - и в разных взглядах на то, были ли эти действия "ответственными", как утверждает китайское руководство. Нет, они таковыми не были. Так что президент Трамп до осени будет частенько искать в Пекине виноватых в смерти американцев, скончавшихся от COVID-19.

Однако, по сути, речь идет о политическом, экономическом и технологическом соперничестве двух сверхдержав - старой и новой. Это соперничество неоспоримо, оно захватывает все новые и новые сферы. Можно только надеяться, что в обеих странах есть влиятельные люди, которые придерживаются политики сотрудничества и не хотят доводить конфронтацию до предела".

Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель FAZ  

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты  Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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