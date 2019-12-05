FAZ: Расчет Кремля перед встречей "нормандской четверки"

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser) посвятил комментарий реакции России и Германии на скандал вокруг убийства чеченца в Берлине.

"Кремль способен к быстрой реакции, если ему это подходит. Но после обвинений Федеральной прокуратуры Германии в адрес российского государства в том, что оно стоит за убийством грузинского гражданина в Берлине, кажется, что власти в Москве лучшим вариантом считают для себя сейчас выжидание.

Заявленной реакции на высылку из Германии двух российских дипломатов еще не последовало. Контролируемые государством российские СМИ пока избегают информационных атак на Германию. Москва зеркально отражает позицию Берлина, который так же преуменьшает значение убийства в Тиргартене.

Такое сдержанное поведение обеих сторон связано со встречей в "нормандском формате", которая проходит в Париже при участии канцлера Меркель, президентов Макрона, Путина и Зеленского.

Расчет Кремля очевиден. После того, как ему удалось продавить свои условия для того, чтобы саммит состоялся, Россия хочет протестировать в Париже, насколько твердо Германия и Франция стоят на стороне Украины. И прежде всего, авансы Макрона в адрес России могут дать Кремлю надежду.

К тому же позиция Украины может быть ослаблена тем, что она оказалась вовлечена во внутриполитический конфликт в США вокруг импичмента Дональда Трампа. С точки зрения Москвы было бы глупо дальше настраивать против себя Берлин.

Это бы ослабило и позиции в немецком обществе тех лидеров бизнеса, которые после чаепития с Путиным не могут сказать ничего другого об убийстве в Тиргартене, кроме как предостеречь Берлин от дальнейших санкций в отношении России. Почему правительство Германии ведет себя так спокойно, пока не совсем понятно.

Конечно, если бы удалось немного ослабить напряженность на востоке Украины, это было бы также и в интересах Германии. Но если Кремлю не придется платить ощутимую политическую цену за атаки, подобные той, что произошли в Берлине в Тиргартене, возрастет опасность того, что аналогичные происшествия повторятся".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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