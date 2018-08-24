 FAZ: Отмена безвизового режима для Грузии стала бы неверным сигналом | Немецкая печать | DW | 24.08.2018

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Немецкая печать

FAZ: Отмена безвизового режима для Грузии стала бы неверным сигналом

Отмена безвизового режима для Тбилиси явилась бы ошибочным шагом со стороны Германии, перечеркивающим все усилия Грузии по построению правового государства, пишет обозреватель FAZ.

Флаги ЕС и Грузии

Дискуссии об отмене безвизового режима ЕС с Грузией посвятил свой комментарий обозреватель FAZ Райнхард Фезер (Reinhar Veser).  

"Это хорошо, что число соискателей убежища из Грузии уменьшается. Будем надеяться, что на этом дискуссия о возможной отмене безвизового режима для Грузии, закончится. Потому что в противном случае эта закавказская страна стала бы незаслуженной жертвой проблем ФРГ, касающихся права на получение убежища и миграции. Вся ситуация (с возможной отменой безвизового режима для Грузии. - Ред.) - очевидный пример того, что причины миграции нужно искать в самих странах, откуда массово бегут люди, но при этом именно неверные импульсы из Германии привели к возникновению мощной миграционной волны.

Если безвизовый режим будет отменен, вся страна будет наказана за то, что грузинские организованные преступные группировки пытаются использовать в своих интересах в ФРГ право на предоставление убежища. Таким образом будут сведены на нет значительные усилия, которые приложила Грузия для проведения реформ, что являлось предпосылкой для введения безвизового режима. Это стало бы посланием, суть которого  в том, что не нужно стремиться к построению правового государства, европейские партнеры все равно этого не оценят. А это в свою очередь стало бы еще одним ложным стимулом".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung
Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль


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Ссылки в интернете

http://www.faz.net/aktuell/

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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