 FAZ: Обещания Путина значат немного | Немецкая печать | DW | 18.07.2018

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Немецкая печать

FAZ: Обещания Путина значат немного

Путин пообещал продлить контракт с Украиной о транзите газа в Европу. На условиях, которые практически обесценивают сделанное им обещание, считает обозреватель немецкой газеты FAZ.

рукопожатие Путина и Трампа

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Петера Штурма об обещании Путина, сделанном им в контексте украинского транзита газа в Европу:

"На воне волнения, вызванного пресс-конференцией президентов Трампа и Путина, все немного позабыли об одной теме. Трамп назвал Германию "заложницей России", поскольку Берлин по-прежнему продолжает участвовать в сомнительном -  как минимум, с политической точки зрения - проекте "Северный поток-2". А в контексте российских газовых поставок в страны Центральной и Западной Европы Путин на словах слегка уступил своему новому другу.

Контекст

Президент США снова потребовал от ФРГ увеличения расходов на оборону и заявил, что Берлин "находится под полным контролем России". (11.07.2018)

Проект "Северный поток - 2" не должен нейтрализовать ключевую роль Украины в транзите российского газа в Европу, считает правительство ФРГ. (16.07.2018)

Надо осознать, что "Газпрому" и "Нафтогазу" в любом случае придется договариваться о продолжении украинского транзита после 2019 года, предупреждает эксперт в сфере энергетики Роланд Гёц. (30.06.2018)

Он развеял опасения о том, что с помощью таких проектов как "Северный поток-2" Россия хочет полностью изолировать Украину. Путин заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа в Европу через Украину. При условии, что все задействованные компании предварительно урегулируют конфликт, рассмотренный в Стокгольмском арбитражном суде. Так как российская компания, задействованная в проекте, является компанией только с формальной точки зрения, в действительности же решения принимает государство, можно слегка успокоиться: слово Путина в России имеет силу закона. Но поскольку российский президент обеспечил себе путь к отступлению, его обещание уступить тут же обесценивается".

Автор: Петер Штурм, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung
Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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