 FAZ: НАТО дает России последний шанс | Немецкая печать | DW | 05.12.2018

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Немецкая печать

FAZ: НАТО дает России последний шанс

Если Россия откажется выполнять условия ДРСМД, Запад должен задуматься о соразмерной реакции, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

После состоявшегося 4 декабря в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, где было решено дать России 60 дней на выполнение условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Николаса Буссе (Nicolas Busse). Он рассуждает о позиции Запада по поводу договора о РСМД:

"Дать России еще один шанс выполнить условия ДРСМД - разумно. Политика Трампа по выходу из договоров до сих пор не принесла большой пользы, как видно в случае с ядерной программой Ирана. Но этот вопрос нельзя откладывать на неопределенный срок, и европейцы не должны позволить себя провести. Если Россия не откажется от размещения своей новой ракеты и при этом невозможно будет проверить, разрешено ли это оружие договором о РСМД, НАТО должна будет задуматься о соответствующей реакции.

Выход из договора был бы в этом плане формальным шагом. Главный вопрос состоит в следующем: должен ли Запад снова размещать в Европе ракеты средней дальности наземного базирования? С военной точки зрения, компенсировать преимущество, которое обеспечивают себе россияне, можно не только с помощью ракет наземного и морского базирования. С политической же точки зрения, речь шла о том, нужно ли расширять и без того длинный список конфликтов с Москвой, поднимая тему ядерного оружия. Есть опасения, что Путин опять не оставляет Западу выбора".

Автор: Николас Буссе, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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