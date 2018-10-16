 FAZ: Лондону не хватает реализма в переговорах по ″Брекзиту″ | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 16.10.2018

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Пресса

FAZ: Лондону не хватает реализма в переговорах по "Брекзиту"

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ.

Демонстранты с флагами ЕС и Великобритании в Лондоне (фото из архива)

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе (Nikolas Busse) рассуждает, почему переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза могут затянуться:

"Вовсе не случайно, что переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС так долго крутятся вокруг одних и тех же аспектов. Вопросы о том, как будет обустроена граница между Ирландией и Северной Ирландией, и какой доступ к внутреннему рынку Евросоюза сохранит Лондон, являются решающими для обеих сторон: британцы стремятся получить максимально возможную независимость от Брюсселя, а ЕС - сохранить основу своей интеграционной модели. И здесь не так уж легко найти компромиссы, как это кажется некоторым, прежде всего, в Лондоне.

Контекст

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Если дело дойдет до жесткого или вообще нерегулирумого "Брекзита", за который ратуют многие ястребы среди сторонников расставания Соединенного Королевства с Евросоюзом, вероятным итогом этого станет таможенный контроль на границе Ирландии и Северной Ирландии. А этого, судя по всему, не хочется никому.

Ключевой проблемой переговоров остается то, что британцы не могут получить все одновременно: и выход из ЕС, и те большие преимущества, которые дает членство в Евросоюзе. Если бы британское общество вело обсуждение этих вопросов в более реалистичном ключе, то было бы проще прийти к какому-то решению".

Автор: Николас Буссе, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung
Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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