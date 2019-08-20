FAZ: Давосские противоречия Меркель и Трампа

Обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger) посвятил свой комментарий выступлению канцлера Германии на Всемирном экономическом форуме в Давосе:

"Программа, которую предложила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Abgela Merkel) в Давосе , была абсолютным контрастом - и по стилю, и по содержанию - по отношению к выступлению американского президента Дональда Трампа, наполненного самовосхвалением. Трамп не сказал ни слова об изменении климата, Меркель же назвала достижение целей Парижского соглашения вопросом выживания. Трамп хвалил свою торговую политику, а Меркель уже не в первый раз выступала за многосторонние форматы переговоров на эту тему.

У Трампа - идеализация и прославление Америки, у Меркель - призывы к диалогу и международному сотрудничеству, например, с Китаем по вопросам защиты климата. Если кто-то ищет доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что Европа (во всяком случае ее большая часть) и США политически все больше отдаляются друга о друга, то он может их найти в Давосе. Может ли так случиться, что Китай их снова сблизит?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит в подъеме Китая необходимость для неизменно тесного трансатлантического сотрудничества. Меркель, напротив, не считает, что необходимо стремиться к возвращению двуполярного мира, сформированного на этот раз вокруг Америки и Китая. И у нее есть для этого аргументы.

Системное различие в подходах сегодня становится все более очевидным. И какое же место займет в итоге Германия? Где-то в середине? Это не серьезно. Германия не сможет в долгосрочной перспективе уклониться от того, чтобы четко определить свою позицию - и должна будет жить с тем фактом, что по многим важным проблемам у нее разные мнения с Америкой Трампа".

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