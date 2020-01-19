FAZ: Германия должна сыграть в Ливии ключевую роль

Пригласив главных действующих лиц ливийского конфликта на конференцию в Берлин, Германия взяла на себя большую ответственность за будущее Ливии, пишет обозреватель FAZ Йоханнес Ляйтхойзер.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Йоханнеса Ляйтхойзера (Johannes Leithäuser), посвященный итогам международной конференции по Ливии, которая прошла в Берлине в воскресенье, 19 января:
"Проблемы Ливии невозможно решить за один день - канцлер ФРГ констатировала это еще до прибытия в Берлин иностранных гостей, несущих ответственность за судьбу увязшей в кризисе страны. С одной стороны, некоторые арабские страны вместе с Россией поддерживают и снабжают оружием мятежного ливийского генерала Халифу Хафтара, ведущего бескомпромиссную войну с исламскими фундаменталистами. С другой стороны, Турция, Италия и ряд других стран преследуют противоположные интересы и выступают на стороне ливийского премьер-министра Фаиза Сараджа - либо из соображений своей собственной выгоды, либо демонстрируя принципиальную поддержку усилиям ООН.
Пригласив всех этих игроков в Берлин и взяв с них обязательство не допустить того, чтобы Ливия стала "второй Сирией", Германия сама взяла на себя большую ответственность за будущее страны. В 2011 году Ангела Меркель (Angela Merkel) была вынуждена без конца оправдываться за то, что правительство ФРГ оказалось неготовым выступить единым фронтом с Францией и Великобританией и применить военную силу для свержения режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
Сдержанная позиция Германии, впрочем, в то время скорее укрепила репутацию страны в регионе и способствовала тому, что сегодня Меркель пользуется доверием всех вовлеченных в конфликт сторон и получила от них мандат на посредничество в переговорах.
от них мандат на посредничество в переговорах. Тем самым Германия взяла на себя роль лидера в урегулировании ливийского конфликта, а это будет иметь свои последствия. Глава признанного ООН ливийского правительства Сарадж, а также новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже призывают направить в Ливию международный миротворческий контингент для установления там мира и восстановления государственных структур.
Германия должна будет сыграть важную роль как в обеспечении безопасности, так и в создании на территории Ливии единого государства - отнюдь не только ради укрепления позиций Берлина в Европе, но и потому, что ФРГ сама заинтересована в том, чтобы Ливия не повторила судьбу Сирии."
Автор: Йоханнес Ляйтхойзер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung
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