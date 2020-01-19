 FAZ: Германия должна сыграть в Ливии ключевую роль | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 20.01.2020

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Пресса

FAZ: Германия должна сыграть в Ливии ключевую роль

Пригласив главных действующих лиц ливийского конфликта на конференцию в Берлин, Германия взяла на себя большую ответственность за будущее Ливии, пишет обозреватель FAZ Йоханнес Ляйтхойзер.

Ангела Меркель на конференции в Берлине

Ангела Меркель на конференции по Ливии в Берлине, 19 января

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Йоханнеса Ляйтхойзера (Johannes Leithäuser), посвященный итогам международной конференции по Ливии, которая прошла в Берлине в воскресенье, 19 января:

"Проблемы Ливии невозможно решить за один день - канцлер ФРГ констатировала это еще до прибытия в Берлин иностранных гостей, несущих ответственность за судьбу увязшей в кризисе страны. С одной стороны, некоторые арабские страны вместе с Россией поддерживают и снабжают оружием мятежного ливийского генерала Халифу Хафтара, ведущего бескомпромиссную войну с исламскими фундаменталистами. С другой стороны, Турция, Италия и ряд других стран преследуют противоположные интересы и выступают на стороне ливийского премьер-министра Фаиза Сараджа - либо из соображений своей собственной выгоды, либо демонстрируя принципиальную поддержку усилиям ООН.

Пригласив всех этих игроков в Берлин и взяв с них обязательство не допустить того, чтобы Ливия стала "второй Сирией", Германия сама взяла на себя большую ответственность за будущее страны. В 2011 году Ангела Меркель (Angela Merkel) была вынуждена без конца оправдываться за то, что правительство ФРГ оказалось неготовым выступить единым фронтом с Францией и Великобританией и применить военную силу для свержения режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

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Сдержанная позиция Германии, впрочем, в то время скорее укрепила репутацию страны в регионе и способствовала тому, что сегодня Меркель пользуется доверием всех вовлеченных в конфликт сторон и получила от них мандат на посредничество в переговорах.

от них мандат на посредничество в переговорах. Тем самым Германия взяла на себя роль лидера в урегулировании ливийского конфликта, а это будет иметь свои последствия. Глава признанного ООН ливийского правительства Сарадж, а также новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже призывают направить в Ливию международный миротворческий контингент для установления там мира и восстановления государственных структур.

Германия должна будет сыграть важную роль как в обеспечении безопасности, так и в создании на территории Ливии единого государства - отнюдь не только ради укрепления позиций Берлина в Европе, но и потому, что ФРГ сама заинтересована в том, чтобы Ливия не повторила судьбу Сирии."

Автор: Йоханнес Ляйтхойзер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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