 FAZ: Германия виновата в ослаблении Украины | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 02.01.2020

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Мнения

FAZ: Германия виновата в ослаблении Украины

Россия не придерживается договоренностей со слабыми странами, а виновата в ослаблении Украины Германия, поддержавшая строительство "Северного потока - 2", пишет обозреватель немецкой газеты FAZ.

Украинская газотранспортная система

Украинская газотранспортная система

Телефонный разговор президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в канун Нового года характерен для симпатичных на первый взгляд упражнений во имя разрядки российско-украинских отношений. Инициатива всегда исходит из Киева, который хочет говорить о конкретных шагах, в то время как Москва с дипломатичной прохладой дает понять, что на самом деле в потеплении заинтересована мало.

Контекст

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За каждую подвижку в урегулировании российско-украинского конфликта Киеву пришлось заплатить подчас болезненными уступками. Последний пример - неравный предновогодний обмен пленными. Исключение составляет разве что договоренность о газовом транзите, для достижения которой российская сторона в самый последний момент согласилась на настоящий компромисс, подписав новый контракт о транзите газа через Украину лишь за два дня до истечения предыдущего.

Причина очевидна: американские санкции против "Северного потока - 2".  Из-за задержек в строительстве трубопровода Россия пока не может обойтись без Украины в транспортировке газа - своего основного экспортного товара - в ЕС.

Однако утрата Киевом по сути своего единственного реального рычага воздействия на страну-агрессора, оккупировавшую часть украинской территории, - лишь вопрос времени. Не стоит полагаться на то, что Москва будет следовать условиям подписанного ею газового контракта, если с российской точки зрения в нем отпадет острая необходимость. Россия уже неоднократно демонстрировала, что не чувствует себя обязанной придерживаться договоренностей с странами слабее ее самой. А виновата в ослаблении Украины Германия, без чьей политической поддержки не было бы "Северного потока - 2".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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