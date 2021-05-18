Фавориты "Евровидения-2021" в Роттердаме (фотогалерея)

Фавориты ''Евровидения-2021''

The Roop, Литва

"Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.