 ″Фантомные боли из-за утраченной империи″: известные россияне о Путине (22.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 23.02.2022

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"Фантомные боли из-за утраченной империи": известные россияне о Путине (22.02.2022)

Татьяна Лазарева, Борис Вишнеский, Геннадий Гудков и Дмитрий Спирин о том, что делать и кто виноват.

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