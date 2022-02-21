"Фантомные боли из-за утраченной империи": известные россияне о Путине (22.02.2022)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Татьяна Лазарева, Борис Вишнеский, Геннадий Гудков и Дмитрий Спирин о том, что делать и кто виноват.
После решения российского президента украинские политики ожидают эскалации военных действий на Донбассе, требуют от Запада жестких санкций против России и призывают перевести страну на военное положение.
Действия Кремля вопиющим образом нарушают международное право, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Германия даст скоординированный с партнерами ответ на решение Путина.
Глава эстонского государства Алар Карис призвал держать двери в ЕС и НАТО открытыми для вступления Украины и пообещал помочь Киеву в наращивании военного потенциала.
В Ереване призвали Россию и Украину решать все проблемы путем дипломатического диалога и в соответствии с нормами международного права.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия