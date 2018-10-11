 Facebook удалила аккаунты российской компании за сбор данных пользователей | Новости из Германии о России | DW | 12.10.2018

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Россия

Facebook удалила аккаунты российской компании за сбор данных пользователей

Компания SocialDataHub занималась, в частности, анализом фотографий пользователей, нарушая при этом пользовательское соглашение, сообщила соцсеть.

Страница Facebook на экране смартфона

Руководство Facebook удалило аккаунты российской компании SocialDataHub за неправомерный сбор данных о пользователях. SocialDataHub, в прошлом предоставлявшая аналитические услуги российским властям, нарушила условия использования соцсети, сообщила пресс-служба Facebook в четверг, 11 октября.

Аккаунты компании, основанной в 2015 году российским бизнесменом Артуром Хачуяном, удалены в рамках мер безопасности Facebook, поскольку с их помощью она занималась скрейпингом (метод получения информации со страниц в интернете - Ред.), указывается далее в заявлении.

Контекст

Согласно этим данным, к настоящему моменту удалено 66 аккаунтов и страниц SocialDataHub. "Мы рассчитываем найти и отключить еще больше аккаунтов", - заявило руководство соцсети.

SocialDataHub утверждает, что не нарушала законов и правил

Между тем Артур Хачуян заявил Reuters, что его компания не нарушала какие-либо законы или правила Facebook. По его словам, он получил от руководства соцсети досудебную претензию и готовит ответ.

В имеющемся в распоряжении Reuters письме Facebook утверждается, что российская компания предоставляла услуги государству, в числе прочего анализируя фотографии пользователей соцсети. Facebook попросила SocialDataHub до 12 октября предоставить информацию о собранных ей данных, а также о том, кому она продавала или передавала эти сведения.

В преддверии выборов в Конгресс удалены 800 аккаунтов в США

Тем временем за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре Facebook заблокировала более 800 американских страниц и аккаунтов в связи с рассылкой спама и неподобающими действиями, сообщается в блоге соцсети. С данных аккаунтов распространялся "сенсационный политический контент", направленный на привлечение пользователей к сайтам вне Facebook, указывается далее в заявлении.

При принятии решения об удалении компания учитывала не содержание учетных записей и фотографий на этих аккаунтах, а методы, используемые их владельцами, в частности, рассылку спама.

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    Автор: Элла Володина


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