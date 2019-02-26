 Facebook разблокировала страницу видеопроекта RT | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.02.2019

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Мир

Facebook разблокировала страницу видеопроекта RT

Англоязычный видеопроект In the Now стал вновь доступен пользователям соцсети после того, как администрация страницы раскрыла данные о своей материнской компании.

Приложение Facebook на экране смартфона и знак Стоп

Страница англоязычного видеопроекта Russia Today (RT) In the Now, несколько дней назад заблокированная в социальной сети Facebook, вновь доступна для пользователей. Об этом ведущая RT Анисса Науэй сообщила в понедельник, 25 февраля, в своем микроблоге Twitter. Страницу разблокировали после того, как ее администрация "разместила беспрецедентные сведения в разделе "Информация", подчеркнула ведущая.

В частности, в этом разделе указано, что In the Now является брендом медиакомпании Maffick. Ей владеют Науэй и видеоагентство Ruptly, которое принадлежит RT.

Контекст

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Скандал с Facebook коснулся и немецких интернет-пользователей. Но в ФРГ, похоже, до сих пор не поняли, что защита личных данных - это не национальная проблема, пишет Максимилиана Кошик. (06.04.2018)

Причина блокировки - отсутствие данных о материнской компании

19 февраля пресс-служба соцсети сообщила, что страница была заблокирована, поскольку ее владельцы не раскрыли данные о своей материнской компании. В Москве на действия Facebook отреагировали с возмущением. "Мы не нарушали никаких правил Facebook", - написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Популярный видеопроект In the Now был заблокирован после репортажа американской телекомпании CNN без объяснения причин, подчеркнула она.

В репортаже CNN сообщалось, что In the Now, как и сама RT, финансируется российским государством. По мнению Симоньян, нельзя считать проблемой тот факт, что In the Now открыто не сообщил пользователям о российском финансировании этого видеопроекта.

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