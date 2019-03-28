Facebook проверит политическую рекламу к выборам в Европарламент

Социальная сеть Facebook анонсировала ужесточение правил политической рекламы в преддверии майских выборов в Европарламент. "Чтобы предупредить злоупотребления и вмешательство в выборы, всем рекламодателям из Евросоюза необходимо пройти процесс авторизации в их странах - только так они смогут запустить рекламу, связанную с выборами в Европарламент", - сообщил менеджер соцсети Ричард Аллен в четверг, 29 марта, в корпоративном блоге.

Дополнительные проверки идентичности и местоположения рекламодателей должны, по словам Аллена, "стать барьером для тех, кто думает использовать рекламу для вмешательства в выборы из-за рубежа". Подобные меры Facebook применил на прошедших недавно выборах в Канаде и Индонезии.

Полностью исключить манипуляции в Facebook не удастся

Между тем представитель Facebook признал, что эти меры будут недостаточны для полного искоренения манипулирующего контента. "Мы противостоим умным, креативным и хорошо финансируемым противникам, которые меняют свою тактику, стоит нам заметить злоупотребления", - подчеркнул Аллен.

Facebook уже неоднократно анонсировал подготовительные меры к выборам в Европарламент. В частности, во время выборов должен работать новый виртуальный ситуационный центр, куда будет стекаться информация о возможных нарушениях и фейках.

Выборы в Европарламент пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года.

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