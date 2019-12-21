Facebook пресек две кампании по дезинформации, в том числе из Грузии

Компания Facebook Inc. объявила о выявлении и удалении двух несвязанных между собой информационных сетей, проводящих активные дезинформационные кампании. Соответствующее сообщение было опубликовано на интернет-странице Facebook в пятницу, 20 декабря.

Следы ведут к правительству Грузии

В первом случае речь были удалены 39 профилей, 344 страницы и 13 групп в Facebook, а также 22 учетные записи в Instagram, ориентированные на грузинскую аудиторию. Как отмечается в сообщении, "эти страницы позиционировали себя как агентства новостей и имитировали политические партии, публичных лиц и СМИ". Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, были сосредоточены на местных новостях и политических вопросах: выборы, политика правительства, критика оппозиции и местных активистов.

"Несмотря на то, что стоявшие за аккаунтами люди пытались скрыть свою идентичность и скоординированную работу, нашим следствием удалось выяснить, что эти активности связаны с действующей в Грузии рекламной компанией "Панда" и правительством, руководимым "Грузинской мечтой", - говорится в заявлении.

Дезинформация из Вьетнама и США

Во втором случае речь идет о сети, сформированной во Вьетнаме и США. Она была нацелена "преимущественно на Соединенные Штаты, а также на Вьетнам и на пользователей по всему миру, говорящих на испанском и китайском языках", - говорится в сообщении. Были удалены 610 профилей, 89 страницы и 156 групп в Facebook, а также 72 учетные записи в Instagram. Они были ориентированы на размещение политических новостей по американской проблематике, включая темы импичмента, консервативной идеологии, выборов, семейных ценностей и свободы вероисповедания.

В сообщении отмечается высокий уровень кампании: в некоторых из учетных записей "использовались фотографии профиля, созданные искусственным интеллектом и маскирующиеся под рядовых американцев". Facebook Inc связывает сеть с деятельностью американской медиагруппы Epoch Media Group и работающих на нее людей во Вьетнаме.

Против манипулирования людьми

Комментируя свое решение ликвидировать обнаруженные информационные сети, сотрудники Facebook Inc. отметили, что они удаляют аккаунты в зависимости от действий их владельцев, а не от содержания их постов. В данном случае люди, стоящие за подобными сетями, говорится в заявлении, координируют свои действия и используют поддельные учетные записи, чтобы ввести в заблуждение остальных пользователей. "Мы постоянно работаем над обнаружением и прекращением этого вида деятельности, потому что не хотим, чтобы наши услуги использовались для манипулирования людьми", - подчеркивается в документе, составленном главой отдела кибербезопасности Facebook Inc. Натаниэлем Глейхером.

Смотрите также:

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Индии Нарендра Моди Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

Мировые лидеры в сети Facebook Президент США Дональд Трамп "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

Мировые лидеры в сети Facebook Королева Иордании Рания Аль-Абдулла 10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Турции Реджеп Эрдоган Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Камбоджи Хун Сен У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

Мировые лидеры в сети Facebook Белый дом Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

Мировые лидеры в сети Facebook Вне конкуренции Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

Мировые лидеры в сети Facebook В списках также значатся У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

Мировые лидеры в сети Facebook Дружественное абонирование Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД. Автор: Элла Володина

