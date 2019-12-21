 Facebook пресек две кампании по дезинформации, в том числе из Грузии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.12.2019

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Мир

Facebook пресек две кампании по дезинформации, в том числе из Грузии

В заявлении Facebook Inc. отмечается, что компания постоянно работает над пресечением подобной деятельности, потому что не хочет, чтобы услуги соцсети использовались для манипулирования людьми.

Две тени на фоне карты, показывающей коммуникации Facebook по всему миру

Компания Facebook Inc. объявила о выявлении и удалении двух несвязанных между собой информационных сетей, проводящих активные дезинформационные кампании. Соответствующее сообщение было опубликовано на интернет-странице Facebook в пятницу, 20 декабря.

Следы ведут к правительству Грузии

В первом случае речь были удалены 39 профилей, 344 страницы и 13 групп в Facebook, а также 22 учетные записи в Instagram, ориентированные на грузинскую аудиторию. Как отмечается в сообщении, "эти страницы позиционировали себя как агентства новостей и имитировали политические партии, публичных лиц и СМИ". Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, были сосредоточены на местных новостях и политических вопросах: выборы, политика правительства, критика оппозиции и местных активистов.

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"Несмотря на то, что стоявшие за аккаунтами люди пытались скрыть свою идентичность и скоординированную работу, нашим следствием удалось выяснить, что эти активности связаны с действующей в Грузии рекламной компанией "Панда" и правительством, руководимым "Грузинской мечтой", - говорится в заявлении.

Дезинформация из Вьетнама и США

Во втором случае речь идет о сети, сформированной во Вьетнаме и США. Она была нацелена "преимущественно на Соединенные Штаты, а также на Вьетнам и на пользователей по всему миру, говорящих на испанском и китайском языках", - говорится в сообщении. Были удалены 610 профилей, 89 страницы и 156 групп в Facebook, а также  72 учетные записи в Instagram. Они были ориентированы на размещение политических новостей по американской проблематике,  включая темы импичмента, консервативной идеологии, выборов, семейных ценностей и свободы вероисповедания.

В сообщении отмечается высокий уровень кампании: в некоторых из учетных записей "использовались фотографии профиля, созданные искусственным интеллектом и маскирующиеся под рядовых американцев". Facebook Inc связывает сеть с деятельностью американской медиагруппы Epoch Media Group и работающих на нее людей во Вьетнаме.

Против манипулирования людьми

Комментируя свое решение ликвидировать обнаруженные информационные сети, сотрудники Facebook Inc. отметили, что они удаляют аккаунты в зависимости от действий их владельцев, а не от содержания их постов. В данном случае люди, стоящие за подобными сетями, говорится в заявлении, координируют свои действия и используют поддельные учетные записи, чтобы ввести в заблуждение остальных пользователей. "Мы постоянно работаем над обнаружением и прекращением этого вида деятельности, потому что не хотим, чтобы наши услуги использовались для манипулирования людьми", - подчеркивается в документе, составленном главой отдела кибербезопасности Facebook Inc. Натаниэлем Глейхером.

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    Автор: Элла Володина


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Заявление главы отдела кибербезопасности Facebook Inc. Натаниэля Глейхера.

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