 Facebook откроет инженерный центр в Лондоне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.06.2019

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Мир

Facebook откроет инженерный центр в Лондоне

Соцсеть будет серьезнее бороться с вредоносным контентом и фейковыми аккаунтами. Для этого Facebook создаст более 500 новых рабочих мест.

Социальная сеть Facebook

Интернет-гигант Facebook открывает в Лондоне инженерный центр, который будет создавать технические инструменты, направленные на защиту своего сайта от вредоносного контента. Руководство социальной сети в среду, 12 июня, объявило, что правительства разных стран оказывают все большее давление на крупные технологические компании, чтобы они лучше контролировали свои платформы.

Контекст

Глава Facebook Марк Цукерберг посетил Берлин, сделав там ряд важных заявлений о компании и том, как он видит ее будущее. DW о том, как в Германии отреагировали на идеи Цукерберга. (03.04.2019)

Давление на Google и Facebook, блокировка сайтов с "санкционкой" и суверенитет в Сети - эксперты рассказали DW о новой стратегии властей в регулировании Рунета. (06.02.2019)

В заявлении компании говорится, что к концу 2019 года в новом центре будут созданы более 500 новых рабочих мест, в том числе сто, связанные с разработками в области искусственного интеллекта. "Значительная часть" новых сотрудников будет работать в отделе по обеспечению "сплоченности" коллектива, который будет заниматься решением ряда проблем, в том числе личной безопасности, спама и домогательств. Одной из обязанностей нового отдела будет создание передового программного обеспечения и систем искусственного интеллекта для обнаружения и устранения вредоносного контента и фальшивых учетных записей.

В конце мая 2019 года руководство Facebook сообщило, что за период с октября 2018 по март 2019 года специалисты компании удалили более 3 миллиардов фейковых аккаунтов. Facebook находится под огнем критики с тех пор, как в США обвинили ее в том, что она позволила использовать свою платформу "российским троллям" для вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Ранее Facebook и принадлежащий ей сервис фотоблогов Instagram уже удаляли фейковые аккаунты, связанные не только с Россией, но и с Ираном и Македонией.

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    Автор: Элла Володина


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