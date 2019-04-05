 Facebook и Twitter грозят новыми штрафами за хранение данных россиян за рубежом | Новости из Германии о России | DW | 13.06.2019

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Россия

Facebook и Twitter грозят новыми штрафами за хранение данных россиян за рубежом

В Думу внесен законопроект, предусматривающий новые штрафы за невыполнение требований о хранении данных российских пользователей в РФ.

Государственная дума РФ

Государственная дума РФ

В Госдуме грозят значительно увеличить штрафы за невыполнение требований о хранении персональных данных россиян в РФ. В четверг, 13 июня, депутаты от "Единой России" внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, предусматривающий введение штрафов до 18 миллионов рублей (в пересчете 246,5 тысячи евро) за повторное нарушение требований юридическими лицами.

Контекст

Глава Facebook Марк Цукерберг посетил Берлин, сделав там ряд важных заявлений о компании и том, как он видит ее будущее. DW о том, как в Германии отреагировали на идеи Цукерберга. (03.04.2019)

Пока российские пользователи боятся остаться без Facebook, у самой большой в мире социальной сети есть неприятности куда серьезнее - и в Европе, и в США. Подробности - у DW. (28.03.2019)

В Совете Федерации одобрили эту инициативу. "Да, поддерживаем. Закон должен работать", - заявил в интервью ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Facebook и Twitter уже оштрафовали на 3 тысячи рублей

Закон о локализации персональных данных россиян был принят в конце 2014 года и вступил в силу в сентябре 2015-го. Он обязывает российские и зарубежные компании, работающие с российскими пользователями, хранить их данные на серверах, находящихся на территории РФ. 

За отказ выполнить эти требования в России заблокирована соцсеть LinkedIn. 5 апреля Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора о нарушении данного закона оштрафовал компанию Twitter на 3 тысячи рублей, 12 апреля - Facebook на ту же сумму. Ведомство обвинило компанию в отказе предоставить данные о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны, в правонарушении, предусмотренном статьей 19.7 КоАП РФ.

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    Автор: Элла Володина


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