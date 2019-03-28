 Facebook запретил поддержку белого национализма в соцсети | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Facebook запретил поддержку белого национализма в соцсети

Белый национализм сначала не попал в поле зрения модераторов Facebook. Но после консультации с учеными было решено, что этой идеологии в ней не место.

неонацисты в Польше

Социальная сеть Facebook, а также принадлежащая ей соцсеть Instagram в среду, 28 марта, объявили о полном запрете поддержки и восхваления белого сепаратизма и белого национализма на своих страницах. "Ясно, что эти концепции тесно связаны с организованными группами ненависти, и им нет места в нашем сервисе", - говорится в официальном заявлении Facebook.

Контекст

Социальные сети в среднем удаляют только шесть разжигающих ненависть постов из десяти. В основном публикации содержат ксенофобские и исламофобские высказывания. (01.06.2017)

Крупные интернет-компании, такие как Facebook, Twitter, YouTube стали быстрее реагировать на уведомления о недопустимых высказываниях в пользовательских комментариях, заявили в Еврокомиссии. (04.02.2019)

Белый национализм поначалу не попал в поле зрения контрольных инстанций Facebook, пишут представители соцсети. Однако за последние три месяца Facebook провел ряд консультаций с "представителями гражданского общества и учеными", которые убедили компанию в том, что "белый национализм невозможно отделить от групп превосходства белой расы White Pride и организованных групп ненависти".

Facebook допускает демонстрацию гордости за свое этническое происхождение, но будет преследовать за проявления белого национализма. Соцсеть объявила о кампании помощи тем, кто решится покинуть ряды радикалов - им поможет организация Life after hate.

Соцсети быстрее реагируют на язык ненависти

В специальном февральском отчете Еврокомиссии было отмечено, что социальные сети стали быстрее реагировать на сообщения о разжигающих ненависть высказываниях. Такие платформы, как Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, менее чем за сутки проводят оценку почти 90 процентов контента, в адрес которого поступают жалобы. При этом компании удалили почти 72 процента такого контента.

"Язык ненависти в интернете - это не только преступление, он также несет угрозу свободе слова и участию в демократических процессах", - заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. По ее словам, приведенные цифры означают, что по истечении двух с половиной лет в Европе найден правильный подход к этой серьезной проблеме и разработаны стандартные действия по противодействию этому явлению.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 02:03

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

Ссылки в интернете

Facebook Newsroom: Standing Against Hate

Аудио- и видеофайлы по теме

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов  

Зависимость от соцсетей - болезнь?  

Имеют ли наследники умершего право доступа к его аккаунтам в соцсетях?  

Реклама

Самые читаемые

Палата общин отвергла все альтернативные варианты "Брекзита"  

Берлин устранил главное препятствие для сооружения СПГ-терминалов  

Мигранты в Средиземном море захватили спасший их танкер  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно