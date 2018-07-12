 Facebook выявил заинтересованных в измене жителей России | Новости из Германии о России | DW | 12.07.2018

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Россия

Facebook выявил заинтересованных в измене жителей России

Как отмечает The Guardian, алгоритмы для адресной рекламы могли сделать пользователей из России уязвимыми для возможных репрессий со стороны властей.

Символ Facebook

Символ Facebook

Алгоритмы сети Facebook для адресной рекламы автоматически отметили 65 тыс. россиян, указавших в профиле среди своих интересов "измену родине" (treason). Как сообщила в среду, 11 июля, газета The Guardian, данная операция потенциально могла сделать эту группу уязвимой для возможных репрессий со стороны властей.

Контекст

Утечка личных данных в Facebook затронула и немецких пользователей - хотя их не так много, как в США. Изменит ли соцсеть подход к личным данным пользователей или это маловероятно? (06.04.2018)

Личная информация попала не в те руки, бизнес-модель социальной сети под сомнением. В центре скандала - основатель Facebook Марк Цукерберг. Анне Шведт рассказывает из Нью-Йорка. (11.04.2018)

Как пояснили в компании, в отдельную категорию это понятие было вынесено из-за его исторических коннотаций. При этом трактовка значения слова как "госизмена" не подразумевалась, поскольку она указывает на уголовное преступление против госбезопасности и может быть расценена как имеющая отношение к  противоправным деяниям.

Журналисты обратились к Facebook

После того, как журналисты The Guardian и Датской вещательной корпорации DR сделали соответствующий запрос Facebook, компания приняла решение удалить эту категорию. 

Хотя соцсеть намеренно не передает информацию об интересах пользователей третьим сторонам, рекламодатели и другие лица могут их выявить, используя настройки, имеющиеся в широком доступе. Так, запустив адресную рекламную компанию для пользователей, живущих в России и заинтересованных в "измене", можно получить список IP-адресов тех, кто нажал на объявление.

Ранее стало известно, что Facebook в Великобритании оштрафуют на полмиллиона фунтов из-за скандала с передачей данных пользователей британской компании Cambridge Analytica.

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    Мировые лидеры в сети Facebook

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    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

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    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

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    Автор: Элла Володина


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Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

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