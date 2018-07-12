Facebook выявил заинтересованных в измене жителей России

Алгоритмы сети Facebook для адресной рекламы автоматически отметили 65 тыс. россиян, указавших в профиле среди своих интересов "измену родине" (treason). Как сообщила в среду, 11 июля, газета The Guardian, данная операция потенциально могла сделать эту группу уязвимой для возможных репрессий со стороны властей.

Как пояснили в компании, в отдельную категорию это понятие было вынесено из-за его исторических коннотаций. При этом трактовка значения слова как "госизмена" не подразумевалась, поскольку она указывает на уголовное преступление против госбезопасности и может быть расценена как имеющая отношение к противоправным деяниям.

Журналисты обратились к Facebook

После того, как журналисты The Guardian и Датской вещательной корпорации DR сделали соответствующий запрос Facebook, компания приняла решение удалить эту категорию.

Хотя соцсеть намеренно не передает информацию об интересах пользователей третьим сторонам, рекламодатели и другие лица могут их выявить, используя настройки, имеющиеся в широком доступе. Так, запустив адресную рекламную компанию для пользователей, живущих в России и заинтересованных в "измене", можно получить список IP-адресов тех, кто нажал на объявление.

Ранее стало известно, что Facebook в Великобритании оштрафуют на полмиллиона фунтов из-за скандала с передачей данных пользователей британской компании Cambridge Analytica.

Смотрите также:

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Индии Нарендра Моди Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

Мировые лидеры в сети Facebook Президент США Дональд Трамп "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

Мировые лидеры в сети Facebook Королева Иордании Рания Аль-Абдулла 10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Турции Реджеп Эрдоган Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Камбоджи Хун Сен У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

Мировые лидеры в сети Facebook Белый дом Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

Мировые лидеры в сети Facebook Вне конкуренции Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

Мировые лидеры в сети Facebook В списках также значатся У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

Мировые лидеры в сети Facebook Дружественное абонирование Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД. Автор: Элла Володина

