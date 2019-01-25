 Facebook вводит новые меры против вмешательства в выборы | Новости из Германии о Европе | DW | 28.01.2019

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Европа

Facebook вводит новые меры против вмешательства в выборы

Новые правила публикации в социальной сети будут распространяться как на рекламу отдельных кандидатов и политических партий, так и на темы "вызывающие острый общественный интерес".

Человек работает сразу в нескольких аккаунтах Facebook

В преддверии выборов в Европарламент руководство социальной сети Facebook объявило о новых мерах, направленных на предотвращение вмешательства в выборный процесс. Как рассказал в понедельник, 28 января, официальный представитель Facebook Николас Клегг, начиная с конца марта для размещения политической рекламы будет необходима авторизация, кроме того, можно будет определить, кем оплачено данное сообщение.

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По словам Клегга, которого цитирует агентство AFP, новые правила будут распространяться как на рекламу отдельных кандидатов и политических партий, так и на темы, "вызывающие острый общественный интерес" - такие, к примеру, как миграция. Кроме того, и сама политическая реклама, и сведения о том, кто за нее заплатил и кому она была показана будут храниться в открытом доступе семь лет.

После президентских выборов в США 2016 года интернет-гигант находится под давлением: американские спецслужбы предполагают, что Россия вела скоординированную кампанию по вмешательству в выборы, в том числе через социальные сети, прежде всего через Facebook. Большинство объявлений были направлены на усиление политических разногласий в обществе и касались таких острых политических тем, как запрет оружия, ЛГБТ-сообщества или нелегальная иммиграция.

Накануне президентских выборов в Украине министерство информационной политики страны также встретилось с представителями Facebook, чтобы обсудить меры защиты от возможного вмешательства России.

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    Автор: Элла Володина


 

Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

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