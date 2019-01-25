Facebook вводит новые меры против вмешательства в выборы

В преддверии выборов в Европарламент руководство социальной сети Facebook объявило о новых мерах, направленных на предотвращение вмешательства в выборный процесс. Как рассказал в понедельник, 28 января, официальный представитель Facebook Николас Клегг, начиная с конца марта для размещения политической рекламы будет необходима авторизация, кроме того, можно будет определить, кем оплачено данное сообщение.
По словам Клегга, которого цитирует агентство AFP, новые правила будут распространяться как на рекламу отдельных кандидатов и политических партий, так и на темы, "вызывающие острый общественный интерес" - такие, к примеру, как миграция. Кроме того, и сама политическая реклама, и сведения о том, кто за нее заплатил и кому она была показана будут храниться в открытом доступе семь лет.
После президентских выборов в США 2016 года интернет-гигант находится под давлением: американские спецслужбы предполагают, что Россия вела скоординированную кампанию по вмешательству в выборы, в том числе через социальные сети, прежде всего через Facebook. Большинство объявлений были направлены на усиление политических разногласий в обществе и касались таких острых политических тем, как запрет оружия, ЛГБТ-сообщества или нелегальная иммиграция.
Накануне президентских выборов в Украине министерство информационной политики страны также встретилось с представителями Facebook, чтобы обсудить меры защиты от возможного вмешательства России.
Смотрите также:
-
Мировые лидеры в сети Facebook
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).
-
Мировые лидеры в сети Facebook
Президент США Дональд Трамп
"Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.
-
Мировые лидеры в сети Facebook
Королева Иордании Рания Аль-Абдулла
10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.
-
Мировые лидеры в сети Facebook
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.
-
Мировые лидеры в сети Facebook
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси
Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.
-
Мировые лидеры в сети Facebook
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен
У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.
-
Мировые лидеры в сети Facebook
Белый дом
Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.
-
Мировые лидеры в сети Facebook
Вне конкуренции
Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.
-
Мировые лидеры в сети Facebook
В списках также значатся
У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.
-
Мировые лидеры в сети Facebook
Дружественное абонирование
Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.
Автор: Элла Володина