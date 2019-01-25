Facebook вводит новые меры против вмешательства в выборы

В преддверии выборов в Европарламент руководство социальной сети Facebook объявило о новых мерах, направленных на предотвращение вмешательства в выборный процесс. Как рассказал в понедельник, 28 января, официальный представитель Facebook Николас Клегг, начиная с конца марта для размещения политической рекламы будет необходима авторизация, кроме того, можно будет определить, кем оплачено данное сообщение.

По словам Клегга, которого цитирует агентство AFP, новые правила будут распространяться как на рекламу отдельных кандидатов и политических партий, так и на темы, "вызывающие острый общественный интерес" - такие, к примеру, как миграция. Кроме того, и сама политическая реклама, и сведения о том, кто за нее заплатил и кому она была показана будут храниться в открытом доступе семь лет.

После президентских выборов в США 2016 года интернет-гигант находится под давлением: американские спецслужбы предполагают, что Россия вела скоординированную кампанию по вмешательству в выборы, в том числе через социальные сети, прежде всего через Facebook. Большинство объявлений были направлены на усиление политических разногласий в обществе и касались таких острых политических тем, как запрет оружия, ЛГБТ-сообщества или нелегальная иммиграция.

Накануне президентских выборов в Украине министерство информационной политики страны также встретилось с представителями Facebook, чтобы обсудить меры защиты от возможного вмешательства России.

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