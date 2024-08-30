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"Евровидение-2025" пройдет в швейцарском Базеле

Сергей Ромашенко
30 августа 2024 г.

За право провести песенный конкурс Базель соперничал с Женевой. Музыкальный турнир пройдет под девизом "Преодолеть границы".

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Хрустальная награда конкурса "Евровидение" в руке швейцарского певца Немо
Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Песенный конкурс "Евровидение" в 2025 году примет швейцарский Базель. Право провести фестиваль третий по величине город Швейцарии выиграл в соперничестве с Женевой, сообщил в пятницу, 30 августа, организатор мероприятия - Европейский вещательный союз (ЕВС). Финал назначен на 17 мая.

Конкурс пройдет в зале "Санкт-Якобс-халле" (St.Jakobshalle), известном как место проведения теннисных и других спортивных состязаний. Зал рассчитан на 12 тысяч зрителей. Шоу будет также транслироваться на близлежащий футбольный стадион, насчитывающий 20 тысяч мест. Городские власти оценивают расходы на проведение мероприятия в 30-35 млн швейцарских франков.

"Преодолеть границы"

"Евровидение-2025" состоится под девизом "Преодолеть границы" (Grenzen überwinden). Базель находится в непосредственной близости от Германии и Франции, и жители этого региона так тесно сотрудничают друг с другом, что даже не замечают наличие границ. "Евровидение" объединяет и вдохновляет через все границы", - отметили власти Базеля, обосновывая свое желание принять "Евровидение-2025".

Агентство dpa отмечает, что девиз "Преодолеть границы" весьма подходит для конкурса "Евровидения", который в последние годы омрачался политической напряженностью на фоне войны России против Украины, военной операции Израиля против палестинского радикального ХАМАС в секторе Газа и других конфликтов.

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