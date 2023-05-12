"Евровидение-2023" в Ливерпуле: таким будет финал
Финал конкурса "Евровидение-2023" состоится в Ливерпуле 13 мая. 20 участников выбраны по итогам двух полуфиналов. Шестеро были известны заранее. DW представляет исполнителей в порядке выступления в финале.
Teyа & Salena, Австрия
"Кто, к чертям, этот Эдгар?" - так можно перевести название песни ("Who the hell is Edgar?") дуэта из Австрии. Ответ: Эдгар По! В песне девушки поют о муках творчества и о равноправии.
Mimicat, Португалия
Мариса Изабель Лопес Мена - настоящее имя Mimicat из Португалии. Оно уже звучит как музыка. На сцене она поет и танцует под зажигательное фламенко, сдобренное канканом.
Ремо Форрер, Швейцария
Эффектная постановка антивоенной баллады "Watergun" и красивый низкий голос 21-летнего швейцарца Ремо Форрера - рецепт успеха на "Евровидении" в Ливерпуле.
Blanka, Польша
Blanka призналась DW, что не только в песне, но и в жизни она предпочитает оставаться "Solo". И делает она это под танцевальные латиноамериканские ритмы.
Luke Black, Сербия
Стиль "Матрицы" под музыкальную эстетику видеоигр в композиции серба Luke Black c инди-техно-попом "Samo mi se spava" ("Я только хочу спать") - это эффектно!
La Zarra, Франция
Неизменным атрибутом представительницы Франции являются шляпы. В песне "Evidemment" она удачно объединяет французский шансон с диско.
Эндрю Ламбру, Кипр
Можно ли разбить уже разбитое сердце? Судя по тому, как Эндрю Ламбру страдает ("Break a Broken Heart"), это возможно.
Blanca Paloma, Испания
"Eaea" - авангардистская композиция в стиле фламенко, с которой Испания на этот раз выступила на "Евровидении". Третьего здесь не дано: либо нравится, либо - нет.
Лорин, Швеция
Лорин с песней "Tattoo" еще до начала конкурса считалась фаворитом. Безупречная аранжировка песни, стильная постановка номера и харизматичная исполнительница стали залогом успеха Швеции. Лорин уже выигрывала "Евровидение" - в 2012 году в Баку с песней "Euphoria".
Albina & Familja Kelmedi, Албания
Для Альбины из Албании участие в "Евровидении" - дело семейное: чтобы исполнить песню "Duje", она взяла с собой в Ливерпуль всю свою семью в полном составе!
Марко Менгони, Италия
В Ливерпуле Италия вернулась к своему музыкальному стилю, известному во всем мире. "Due Vite" - типичная итальянская поп-баллада.
Alika, Эстония
Алика Милова родилась в русскоязычной семье в эстонской Нарве. Ее баллада "Bridges" убедила на национальном отборе "Евровидения".
Кэрие, Финляндия
Кэрие из Финляндии запомнился зажигательной "Cha Cha Cha". Это микс из финского рэпа, электро, металла и эстрадного шлягера.
Vesna, Чехия
В "My Sister's Crown" секстета Vesna от Чехии этно-поп сочетается с рэпом и электронной музыкой. У девушек это хорошо получается.
Voyager, Австралия
Солист "металлистов" из Австралии Даниэль Эстрин родился и вырос недалеко от Гамбурга. Раз на "Евровидении" нельзя голосовать за свою страну, то, возможно, многие немцы отдадут свои голоса за композицию "Promise".
Gustaph, Бельгия
Диско-композиция в стиле 90-х "Because of you" в исполнении бельгийца - жизнеутверждающий гимн сексуальному и гендерному разнообразию.
Brunette, Армения
Элен Еремян - настоящее имя Brunette. В песне "Future Lover" она поет о противоречивых чувствах, которые овладевают девушкой в ожидании будущего любимого человека.
Паша Парфений, Молдова
Паша Парфений из Молдовы исполнил в Ливерпуле песню в стиле этно-фолка, название которой переводится "Солнце и луна". Вот только непонятно, кто есть кто из девушек на фото с Пашей.
Tvorchi, Украина
Украина выступит в финале "Евровидения" с композицией в стиле R'n'B. Премьера песни в Ливерпуле удалась. Андрей Гуцуляк признал, что "Heart of Steel" была написана под впечатлением от защиты "Азовстали".
Алессандра, Норвегия
Принцесса? Нет! Королева! Да еще "королева королей". Так переводится название композиции "Queen of Kings" Алессандры из Норвегии.
Lord of the Lost, Германия
В интервью DW солист немецких рокеров Крис Хармс сказал, что только для непосвященных они звучат и выглядят как Rammstein. На это сравнение музыканты не обижаются. На сцене они зажигают под "Blood & Glitter".
Моника Линките, Литва
Моника Линките уже участвовала в "Евровидении" - в 2015 году. Но не одна, а в составе дуэта. На этот раз песню "Stay" ей помогли исполнить харизматичные бэк-вокалистки.
Ноа Кирел, Израиль
"Unicorn" называется композиция Ноы Кирел (в центре) из Израиля. Символ единорога она и танцоры показали на сцене, а рефреном в песне прозвучал неологизм femininal, объединивший слова "феминизм" и "феноменально".
Joker Out, Словения
Симпатичные парни из Словении призывают жить сегодняшним днем - "Capre Diem". У них самих это неплохо получается.
Let 3, Хорватия
Эпатажные хорваты из Let 3 известны тем, что часто выступают в чем мать родила. Исполняя на сцене "Евровидения" антивоенную сатиру "Mama SC", они все-таки остались в одежде, пусть даже и в нижнем белье.
Мэй Мюллер, Великобритания
В 2007 году Мэй Мюллер снялась в клипе Мики "Grace Kelly". После этого она запела сама. Что будет после "Евровидения" в Ливерпуле? Многие пророчат ей блистательную карьеру. "I wrote a song" - хороший трамплин для этого.