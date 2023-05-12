"Евровидение-2023" в Ливерпуле: таким будет финал

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КультураЕвропа
Андрей Бреннер
3 ч. назад
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Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер Руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW.
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Топ-тема

Украинский танк в районе Бахмута в Донецкой области Украины

Минобороны РФ признало отступление к северу от Бахмута

Конфликты17 мин. назад
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Другие публикации DW

Карикатура DW на переименование Калининграда в Польше. В центре картинки стоит человечек в сером костюме, символизирующий российского чиноника. Он держит в руках табличку с названием "Калининград". Вокруг него собрались человечек с польским флагом, котрый выкрикивает название "Крулевец", человечек с флагом Германии, выкрикивающий "Кенигсберг", и карикатурный Иммануил Кант, предлагающий название "Кантград".

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