Евровидение-2021: Что говорят немцы о песне Беларуси

От Беларуси в Роттердам должна отправиться группа из Барановичей с понятным белорусским названием "Галасы ЗМеста". Как именно ее выбрали, как проходил национальный отбор, - неясно. Не было телевизионной или интернет-трансляции, жителей страны в детали не посвящали. А песня на русском языке "Я научу тебя", которая прозвучит на "Евровидении-2021" привлекла внимание. В официальном инстаграме песенного конкурса пост об участниках из Беларуси набрал больше всего комментариев, в основном - нелестных. Немало их и в YouTube-канале "Евровидения". Примерно 6 тысяч лайков получила песня - против 40 тысяч дизлайков. Естественно, многие комментарии - от белорусов. И из них отзыв юзера с ником Карина Адериха "Я не считаю подобное творчество достойным для поездки на конкурс" - еще сравнительно мягкий.

"Я научу тебя плясать под дудочку… Я научу тебя ходить по струночке… Ты будешь всем доволен, рад всему… Тебе же лучше будет самому", - поется в рефрене. Кто-то воспринял "Я научу тебя" как песню абьюзера, но большинство видит в ней политический подтекст, считая что она направлена против тех, кто борется за свободу в Беларуси. Организаторам "Евровидения" юзеры предлагают перевести слова песни и послушать другие композиции группы, которая позиционирует себя как сатирическая. И действительно, музыканты не скрывают своих симпатий к режиму Лукашенко и во многих песнях прямо или косвенно язвят над теми, кто выступает за перемены в стране.

А что думают о белорусском номере немецкие эксперты "Евровидения"? DW узнала их мнение.

Шаблонный рефрен, двоякая трактовка

Один из авторов самого известного блога, посвященного "Евровидению", Беньямин Хертляйн (Вenjamin Hetrtlein), разбирает музыкальную составляющую: "Это рок-песня в среднем темпе с простым, шаблонным рефреном, а также пассажем, который приглашает прихлопывать". Он сомневается в том, что текст найдет большой отклик у зрителей, указывая на двоякую возможность его трактовки: либо покорность в любовных отношениях, либо повиновение государственной власти.

Под постом читатели могли дать свою оценку песне, поучаствовав в голосовании. Из 750 пользователей 64 процента выбрали вариант "Ужасно". Шести процентам более или менее понравилось.

Снотворное и саунд 80-х

Немецкий журналист Ян Феддерсен (Jan Feddersen) подчеркивает, что в Беларуси насильственный режим. "Нынешнее решение меня особо не удивило. Мы знаем о протестах, участники которых выступают за демократические перемены в Беларуси. Думаю, песню выбрала какая-то скрываемая институция с телевидения Лукашенко. Может быть, песня, которую выбрали в этом году, не прямо за него, но она против протестующих. И поэтому, вероятно, ее выбрали", - полагает он.

Ян Феддерсен, фото из архива

В эстетическом плане эксперт не видит достоинств у композиции. "Это самая ужасная песня года - скучная, как снотворное. По ощущениям - 1980-е годы. В ней нет ничего нового и стильного. Это не та музыка, которую слушает современный человек", - не щадит "Я научу тебя" Феддерсен. Может, пару поклонников эта песня и найдет, но до финала она не дотянет, прогнозирует он. Знаток "Евровидения" приводит сравнение с Россией: "Поразительно, что из России на конкурсе звучат современные, интересные музыкальные решения. То есть и в политически проблематичной стране может быть хорошая музыка. От Беларуси же свежая музыка, соответствующая духу времени, - редкое исключение".

"Я научу тебя": разрешить нельзя запретить

Тем не менее, по мнению Феддерсена, хорошо, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не отстраняет Беларусь от участия в конкурсе. Такие призывы, однако, звучат не только в соцсетях. Eurovoix, крупный сайт новостей о "Евровидении" опубликовал открытое заявление, в котором обращает внимание на политический подтекст песни "Я научу тебя". "Слова песни поддерживают повестку властей, которые заcтавляют молчать своих граждан и отправляют за решетку журналистов за то, что они освещают темы, связанные с элементарными гражданскими правами", - говорится в нем.

Журналисты портала отмечают: белорусы не заслуживают того, чтобы на международном уровне их представляла группа, которая "требует, чтобы они "танцевали под дудочку" диктатуры". Они указывают на то, что ЕВС должен соблюдать правила "Евровидения" как конкурса, не допускающего высказывания политического характера, и нарушения принципов морали. В соответствии с чем, по мнению Eurovoix, нужно заставить Беларусь заменить выступление в этом году или вовсе отказаться от него.

Ирвинг Вольтер, фото из архива

Ирвинг Вольтер (Irving Wolther), которого за кандидатскую диссертацию о конкурсе называют в Германии "доктор "Евровидение", говорит о таком белорусском феномене: "Часто можно слышать упреки в том, что некоторые участники используют конкурс как платформу для пропаганды и политических высказываний. Но Беларусь интересна в том плане, что она использует "Евровидение" не для внешней, а для внутренней пропаганды". Эксперт вспоминает выступление Анастасии Винниковой в 2011 году в Дюссельдорфе, где она исполнила песню "I Love Belarus". "В этом случае не было целью убедить Европу в том, что Беларусь - крутая страна. Это делалось, чтобы подстегнуть национальные чувства у собственного населения, что, конечно, с помощью такой песни вряд ли возможно", - считает Вольтер.

У нового белорусского номера "Я научу тебя", сделанного в советсткой традиции старых песен, как он выразился, в музыкальном плане шансов в Европе нет, считает немецкий эксперт. Поэтому Ирвинг Вольтер убежден в однозначности предназначения песни. "Оппозицию в Беларуси ставят к позорному столбу и с перстом указующим призывают образумиться. С учетом бэкграунда группы "Галасы ЗМеста" текст можно трактовать только так", - говорит он.

В то же время он не может себе представить то, что организаторы конкурса запретят песню из-за политического подтекста. "Если в ней нет таких очевидных намеков, как в песне "We Don't Wanna Put In", с которой в свое время запретили выступать Грузии, что-то тут предпринять трудно",- констатирует Ирвинг Вольтер. Он называет нынешний случай еще одним испытанием для Европейского вещательного союза. "У ЕВС не может быть разных подходов. Он разрешил песню Джамалы "1944" с неявным политическим месседжем (в 2016 году от Украины. - Ред.) и не может запретить другую песню, где намек еще тоньше“, - считает немецкий эксперт.

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