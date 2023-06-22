На 484-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 22 июня (время московское).

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В Украину запретили ввозить книги из России и Беларуси. Президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввозить и распространять в Украине издательскую продукцию, которая имеет происхождение, издана или ввозится с территории РФ, Беларуси или временно оккупированной территории Украины. Исключение - не больше 10 экземпляров для личного пользования в багаже физлиц.

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Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов прокомментировал акцию украинских журналистов во время его выступления на Global media forum в немецком Бонне.

"Во время моего выступления на медиафоруме DW украинские журналисты включили на своих смартфонах сигнал воздушной тревоги. Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал бы речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место - уместно", - сказал он. Муратов подчеркнул, что у него нет претензий к устроителям форума, а к акции украинских журналистов он относится с пониманием.

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Евросоюз выделил Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Мы помогаем сохранить на плаву услуги и инфраструктуру Украины в ее смелой борьбе за свободу", - написала глава Еврокомиссии в Twitter.

Хроника событий 22 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 июня 14.00 - 23.59 >>>

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