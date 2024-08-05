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ЕС ввел санкции против 28 человек за репрессии в Беларуси

Екатерина Венкина
5 августа 2024 г.

Под ограничительные меры Евросоюза, в частности, попали гендиректор госагентства БелТА и экс-руководитель пресс-службы Лукашенко.

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Флаг Европейского Союза у здания Европарламента
Фигурантам санкционного перечня запрещен въезд в ЕСФото: Winfried Rothermel/picture alliance

Совет Евросоюза ввел санкции в отношении 28 человек за участие в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в пресс-службе Совета.

Под ограничительные меры попала "группа давних сторонников" правителя Беларуси Александра Лукашенко. В их числе - гендиректор госагентства БелТА Ирина Акулович, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Никита Рачиловский и экс-руководитель пресс-службы Лукашенко - Дмитрий Жук.

"Эти пропагандисты режима сознательно предоставляли белорусской общественности ложную информацию о репрессиях, осуществляемых государственными органами, распространяли дезинформацию, подготовленную как белорусскими, так и российскими властями, и разжигали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу", - уверены в Брюсселе.

Представители МВД и судебной системы - под санкциями

В перечень также включены два заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси и ряд представителей судебной системы, выносивших "политически мотивированные приговоры", говорится в заявлении пресс-службы. Кроме того, ограничительные меры применены к некоторым руководителям тюрем и следственных изоляторов. ГУБОПиК - один из основных органов, ответственных за политические преследования в Беларуси, напомнили в Евросоюзе.

У фигурантов списка замораживаются активы; гражданам и компаниям ЕС запрещено вести с ними операции. Физлицам запрещен въезд в ЕС.

Санкции введены в преддверии четвертой годовщины выборов 2020 года

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Совет ЕС 29 июня уже ужесточал санкции в отношении Минска. Рестрикции были зеркальным отражением ряда ограничительных мер, действующих в отношении РФ, и решали проблему обхода санкций, связанную с высокой степень интеграции российской и белорусской экономики.

До этого, 24 июня, Беларусь приговорила к смертной казни гражданина Германии Рико К. (Rico K.). Власти в Минске сочли его виновным "в акте терроризма и приготовлении к наемничеству". Позднее, 30 июля, Рико К. был помилован и стал частью большого обмена заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада. 

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