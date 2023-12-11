Евросоюз увеличивает численность миссии в Армении

Министры иностранных дел стран Европейского Союза решили расширить состав гражданской миссии ЕС в Армении. Кроме того, они подчеркнули необходимость не ослаблять поддержку Украины, а, напротив, усилить и ускорить ее.

ЕС и Армения работают над укреплением сотрудничества, и в качестве первого шага совет Европейского Союза по иностранным делам в понедельник, 11 декабря, решил расширить со 138 до 209 человек численность гражданской миссии в Армении. Это демонстрирует приверженность Евросоюза стабилизации ситуации на границе и его стремление внести вклад в процесс урегулирования, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы считаем, что сейчас появился исторический шанс достичь мира в регионе. Появилась такая возможность, и мы намерены продолжать поддерживать эти усилия, работая совместно и с Арменией, и Азербайджаном", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по окончании заседания глав внешнеполитических ведомств государств ЕС.

Гражданская миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) начала работу 20 февраля 2023 года. Это нейтральная миссия, которая действует исключительно на армянской территории и не имеет исполнительной функции, говорится в заявлении Совета ЕС. Она рассчитана на два года с целью способствовать стабильности в приграничных районах Армении и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Большинство стран ЕС - за наращивание помощи Украине

На фоне усиливающейся российской агрессии Брюссель начал с Киевом диалог в форме экспертных консультаций на тему будущих обязательств ЕС перед Украиной в сфере безопасности. "Мы должны поставлять военную помощь и одновременно работать над предсказуемым долгосрочным финансированием. Сегодня подавляющее большинство министров четко заявили: сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины. Напротив, сейчас необходимо увеличить и ускорить ее", - сказал Боррель.

Что касается до сих пор не выплаченного Киеву восьмого транша военной помощи из Европейского фонда мира, а также нового пополнения фонда средствами на сумму 5 млрд евро, предназначенными для Вооруженных сил Украины, то указания на сей счет должны дать лидеры стран Евросоюза на саммите 14-15 декабря в Брюсселе, пояснил Жозеп Боррель.

По его словам, министры иностранных дел подчеркнули, что "будущее, безопасность и стабильность" Евросоюза зависят от обороноспособности Украины. Ее жители сражаются на поле боя и усиленно работают над продолжением реформ и евроинтеграцией, напомнил Боррель.

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