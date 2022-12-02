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Нефтяное месторождение в РоссииФото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

ЕС установит потолок цен на нефть из РФ в 60 долларов

Жан Рофе
12 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 декабря.

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На 282-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 2 декабря (время московское).

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Польша согласилась на предложение Евросоюза о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, сообщает агентство Reuters со ссылкой на посла Польши при ЕС Анджея Садося. По его словам, этот механизм позволит удерживать цены как минимум на 5 процентов ниже рыночных котировок. Теперь ЕС может запустить письменную процедуру утверждения соглашения и планирует официально объявить об этом в воскресенье, пишет Reuters.

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По состоянию на 2 декабря журналистам издания "Медиазона" и медиакорпорации BBC удалось подтвердить по открытым данным смерть 9 504 российских военных в Украине. За последние две недели исследователи установили имен 503 погибших, каждый пятый из них - 104 человека - это мобилизованные. Всего с начала мобилизации подтверждена гибель 363 призванных мужчин. Реальное число погибших может быть выше в несколько раз, подчеркивают журналисты. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.

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Испания передала Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "Принимал в Одессе министра обороны Испании Маргариту Роблес. Мы почтили память героев, павших в боях за Украину и посетили наших воинов в госпитале. Испания поддерживает Украину: гуманитарная помощь и помощь в сфере безопасности будет продолжаться. В Испании будут тренировать больше наших бойцов. Испания уже предоставила наши первые Hawk", - написал он.

++18.40++

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что побывал "на линии обороны", где "пообщался со строителями и военнослужащими" и "встретил бойцов, мобилизованных из Москвы". Куда именно и когда ездил Собянин, из опубликованного сообщения не ясно. В эфире телеканала "Россия 24" сообщили, что мэр посетил "ЛНР". Это первый раз, когда Собянин сообщает о поездке к зоне боевых действий. 

++18.20++

Еврокомиссия составила список действий, которые предлагается считать помощью в нарушении санкций ЕС против России:

  • предоставление средств или экономических ресурсов подсанкционному лицу, компании или организации, а также использование этих средств и ресурсов в интересах того, кто находится под санкциями
  • неспособность заморозить эти средства
  • обеспечение въезда подсанкционных лиц на территорию любой из стран ЕС или их транзита через Евросоюз
  • заключение с третьими странами сделок, которые запрещены или ограничены мерами ЕС
  • торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещены или ограничены санкциями
  • осуществление запрещенной финансовой деятельности
  • предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультации

За эти преступления люди могут быть отправлены в тюрьму на срок не менее пяти лет. Компаниям может грозить штраф в размере не менее 5 процентов от оборота за финансовый год. Теперь предложения Еврокомиссии обсудят в Европарламенте.

Полиция оцепила посольство Украины в Испании

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Посольство Украины в Испании, как и ряд других представительств страны в Европе, получило окровавленную посылку, сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Украины. Испанская полиция оцепила территорию вокруг посольства в Мадриде. Ранее в нем взорвалась доставленная туда на имя посла бандероль, при взрыве легкие ранения получил комендант посольства.

++17.15++

С начала войны против Украины Черноморский флот России (ЧФ) потерял более 15 процентов своего боевого состава, подсчитало издание "Проект" по открытым данным. К февралю 2022 года Черноморский флот насчитывал 275 кораблей и судов, из них 58 -  боевых. В общей сложности вместе с патрульными катерами к февралю 2022 года ЧФ имел 74 боевые единицы, из которых во время войны потерял не менее 12 кораблей и катеров.

Дипмисии Украины в Европе получают окровавленные пакеты

++16.45++

Украинские посольства и консульства в нескольких европейских странах получили по почте "окровавленные пакеты", рассказал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. "После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания", - сообщил он.

Кроме того, вход в резиденцию украинского посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании, а посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал происходящее "хорошо спланированной кампанией террора и запугивания посольств и консульств Украины". "Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и в дальнейшем будем эффективно работать на победу Украины", - сказал министр

++16.10++

Мэр Мелитополя Иван Федоров опроверг сообщения об отступлении российской армии с Запорожского направления. "Чтобы они отходили из какого-то населенного пункта, с Запорожского направления - сегодня об этом говорить рано", - сказал он. По словам Федорова, количество российских военных на территории города и района напротив увеличивается. "Несколько часов назад город был полностью заблокирован россиянами. В некоторых районах города проводят фильтрацию: на центральных улицах они разместили несколько блокпостов и обыскивают машины. Также город заблокирован сейчас на въезд и на выезд. Утром туда не пускали даже маршрутные такси", - рассказа Федоров.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что  в оккупированной части Запорожской области российские войска выводят своих военных из поселка Михайловка, города Пологи и села Инженерное. 

++15.45++

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент России Владимир Путин провели первый с середины сентября телефонный разговор.

Как отметили в ведомстве по печати и информации федерального правительства, канцлер в ходе разговора осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул "решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии". "Канцлер призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск", - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин, в свою очередь, заявил канцлеру ФРГ, что "ракетные удары по определенным целям на территории Украины" являются "вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики", сообщили в Кремле. Кроме того, Путин назвал "деструктивной" линию западных государств, оказывающих Киеву помощь вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных. По мнению Москвы, "все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров".

++15.30++

Война в Украине, по мнению папы римского Франциска, как никогда наглядно демонстрирует актуальность глобального сотрудничества. Помимо неисчислимого ущерба, нанесенного стране, война вызвала энергетический, финансовый, гуманитарный и продовольственный кризисы, от которых страдает все большее число людей, сказал понтифик в послании участникам международной конференции в Риме. По словам Франциска, которого цитирует агентство KNA, украинский конфликт, в частности, оказал огромное влияние на страны Северной Африки, поскольку они на 80 процентов зависят от поставок зерна из Украины или России.

++15.00++

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета деятельности религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации". Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента. Согласно решению СНБО, кабинет министров должен до 1 февраля вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране таких организаций. Кабмин должен также проверить основания и условия, согласно которым религиозные организации пользуются имуществом Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви (УПЦ) на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости "принять предусмотренные законом меры". Кроме того, указом утверждено решение о применении персональных санкций, но санкционный список пока не обнародован.

++14.30++

В результате российских обстрелов 1 декабря погибли три мирных жителя в Херсонской области, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram. Еще 16 граждан получили ранения в Херсонской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, за минувшие сутки российские войска обстреляли область 42 раза.

МАГАТЭ надеется на решение проблемы ЗАЭС до конца года

++14.05++

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется достичь соглашения с РФ и Украиной о создании зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до конца этого года, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Я обязуюсь найти решение как можно быстрее. Надеюсь, до конца года",- сказал Гросси в интервью итальянской газете La Repubblica. При этом он не исключил встречи с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Наша цель - избежать ядерной аварии, а не создать военную ситуацию, которая бы способствовала одной или другой стороне", - подчеркнул Гросси.

Хроника событий 2 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 декабря  14.00 - 23.59 >>>

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www.repubblica.it
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