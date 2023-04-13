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Флаги Евросоюза у здания ЕврокомиссииФото: Zhang Cheng/XinHua/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

ЕС работает над новым пакетом санкций в отношении России

Екатерина Венкина
12 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 апреля.

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На 415-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 14 апреля (время московское).

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США рассматривают возможность использования замороженных активов РФ для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины. Вашингтон обсуждает с союзниками возможность привлечения заблокированных 300 млрд долларов (271 млрд евро) Центробанка России. Как сообщает "Укринформ", такое заявление сделала во время выступления на форуме партнерства США-Украина заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. "Мы работаем, в том числе, над тем, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила", – подчеркнула она.

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Российские спецслужбы проводят кампанию, направленную на сбор сведений о министерствах иностранных дел и дипломатических представительств, расположенных в странах Евросоюза и НАТО, а также в Африке. Об этом сообщают Служба военной контрразведки Польши и CERT Polska (компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации).

СМИ: Китай планирует поставлять оружие России

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В утечке документов американской разведки оказались результаты прослушки, свидетельствующие о планах Китая поставлять оружие России, сообщает The Washington Post. По данным издания, согласно документу, американским спецслужбам удалось перехватить сверхсекретную сводку российской Службы внешней разведки о том, что Центральная военная комиссия Китая "одобрила дополнительные поставки" вооружений в Россию.

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Евросоюз работает над 11-м пакетом санкций в отношении России. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявила член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннес. Она указала, что он будет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные ограничения. По ее словам, пакет будет включать и другие рестрикции.

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ЕС хочет использовать российские активы, арестованные европейскими властями в рамках санкционных мер на фоне войны РФ, для восстановления Украины. В то же время российские резервы за рубежом отследить очень сложно, а средства Банка России хранятся на множестве различных счетов, что создает целый ряд юридических сложностей. Такие пояснения привела  газета Die Welt. По ее данным, Еврокомиссия рассматривала возможность наложения штрафов на те страны ЕС, которые недостаточно быстро предоставляли информацию о местонахождении российских активов. Однако более десятка правительств воспротивились этому, в связи с чем в Брюсселе отклонили соответствующий план.

МАГАТЭ заявило о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС

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Находящиеся на Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) регулярно слышат обстрелы в этом районе, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он в очередной раз призвал принять меры по защите станции. По данным МАГАТЭ, рядом с самой АЭС в этом месяце произошли два взрыва наземных мин: первый - 8 апреля, второй - четыре дня спустя. Что стало причиной взрывов, неизвестно.

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Украинские чиновники раздражены из-за утечки секретных документов разведки США. Их возмущает не столько оценка состояния ВС Украины или информация о нехватке вооружений - сколько пессимизм в отношении шансов Киева вернуть значительные территории в ходе ожидаемого контрнаступления. Об этом 13 апреля сообщило издание Politico.

По его данным, публично украинские власти преуменьшают значение утечек, заявляя, что те не повлияют на отношения между Киевом и Вашингтоном. После телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter 11 апреля, что глава американского внешнеполитического ведомства "подтвердил железную поддержку США и решительно отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины победить на поле боя".

В то же время за закрытыми дверями отмечаются признаки растущего недоверия, добавляет издание. По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, документы отражают мнение скептиков в верхних эшелонах Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме.
 

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав Луганской и Сумской областей. Руководителем Сумской областной государственной администрации стал Владимир Артюх, а Луганской - Артем Лысогор.

Артюх в августе 2022 года был награжден орденом за заслуги 1-й степени, служил на командных должностях до замначальника Генштаба ВС Украины, на конец минувшего лета был советником начальника Винницкой областной военной администрации.

Лысогор был заместителем начальника главного управления Национальной полиции Житомирской области, с октября 2021 года до июня 2022 года был откомандирован для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных Сил по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции.

Хроника событий 13 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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