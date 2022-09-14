Евросоюз продлил санкции: главные события 203-го дня войны

ВС РФ нанесли удар по гидросооружениям Кривого Рога, в результате резко поднялась вода в реке Ингулец. Зеленский приехал в освобожденный Изюм. ЕС продлил санкции за войну в Украине.

На 203-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 14 сентября, российские войска по-прежнему пытались удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны сопротивлись агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Генштаб ВСУ заявил о 15 обстрелах из РСЗО, 8 ракетных и 4 авиационных ударах ВС РФ

По информации Генштаба ВСУ, от авиационных и ракетных ударов ВС РФ пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степового, Сухого Ставка, Белогорки, Безыменного и Малой Сейдеминухи. Минувшей ночью россияне нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска, а в общей сложности за минувшие сутки зафиксировано 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook.

Украинский Генштаб также сообщил, что российские войска пытаются эвакуировать системы ПВО вглубь контролируемых ими районов и на территорию РФ, чтобы сохранить отдельные образцы военной техники. "В ночь с 11 на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с комплексами С-300 и Бук, следовавшие из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы", - отмечается далее.

Зеленский обвинил Россию в попытке затопить Кривой Рог

Вечером 14 сентября российские силы нанесли очередной удар по критической инфраструктуре Украины, в этот раз - по Кривому Рогу, родному городу президента Украины Владимира Зеленского. В результате были повреждены гидротехнические сооружения и, как пишут украинские СМИ, уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2-3 метра. По предварительным данным заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Кривой Рог прилетело 8 российских крылатых ракет. Он назвал эти действия "террористическим актом" против украинцев.

Глава военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что ситуация находится под контролем, подача воды уже началась. Подробную информацию он указывать отказался из-за опасности ее получения российской стороной. "Россияне ударили семью крылатыми ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения гидротехнических сооружений. Предварительно, без пострадавших. Несколько районов Кривого Рога остались без воды", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В свою очередь Зеленский обвинил российские войска в попытке затопить Кривой Рог. "Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз - ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты - это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи", - написал он в Telegram.

Захваченными остаются 6 процентов Харьковской области

Между тем замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с 6 сентября украинские войска освободили в Харьковской области около 8500 кв. км, 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек. "Мы давно ждали этого успеха, но нам еще воевать и воевать. До полной победы нам освобождать еще очень много наших людей и наших земель. Нам нужно еще много времени, сил и терпения", - сообщила она в Facebook.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на совещании у Зеленского указал, что под контролем российских сил остаются еще около 6 процентов Харьковской области. Полностью освобождены 16 общин, частично - еще семь. До контрнаступления ВСУ российские войска контролировали 32 процента Харьковской области, указывается далее.

Зеленский приехал в освобожденный Изюм

Один из ключевых освобожденных городов в Харьковской области - Изюм - в тот же день посетил Владимир Зеленский. Он, а также Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, которые несколько дней назад освободили город, участвовали в церемонии поднятия над городом флага Украины, написала в Facebook 25-я отдельная Сечеславская воздушно-десантная бригада ВСУ.

В соседней с Харьковской Белгородской области РФ в тот же день вновь заявили об обстреле со стороны Украины. "ВСУ продолжают обстреливать территорию села Красный Хутор. Выехал на место. Жертв и пострадавших нет. Разрушения есть в трёх домовладениях. Часть жителей выезжает самостоятельно к родственникам и знакомым", - написал в Telegram белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

ЕС продлил санкции за войну в Украине

Совет ЕС продлил на полгода, до 15 марта 2023 года, санкции в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Штрафные меры введены против 1206 физических и 108 юридических лиц. "ЕС решительно осуждает беспорядочные атаки России на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру и призывает ее немедленно и без всяких условий вывести все войска и военную технику со всей территории Украины в пределах признанных международным сообществом границ", - указывается в заявлении. В ЕС также призвали соблюдать международное гуманитарное право и выразили уверенность в привлечении всех виновных за совершение военных преступлений к ответственности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает получить от Евросоюза 5 млрд евро до конца сентября, еще 3 млрд евро - до конца октября-ноября. "Макрофинансовая помощь поступит от ЕС... двумя траншами. Из них 5 млрд евро - в виде льготных кредитов, 3 млрд евро - в виде гранта", - отметил он. Тем временем кредиторы Украины согласовали меморандум о понимании по заморозке выплат Киева по внешнему долгу до конца 2023 года. Об этом сообщили в Минфине США.

В Киеве заявили об установлении личности более 5000 российских военнослужащих, подозреваемых в совершении военных преступлений во время оккупации Киевской области. Начальник областной полицейской службы Андрей Небитов выразил надежду, что Международный уголовный суд и украинское правосудие "обязательно привлекут их к ответственности". Небитов добавил, что некоторые из подозреваемых военных уже переброшены на другие участки фронта.

Шольц во время разговора с Путиным не увидел изменений его позиции по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) прокомментировал состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который продолжался 1,5 часа. По словам Шольца, он не увидел никаких перемен в позиции Путина по войне против Украины. "К сожалению, не могу вам сказать, что у него растет осознание, что было ошибкой начинать эту войну", - заявил глава немецкого правительства. "Нет и никаких признаков появления новых взглядов" в Кремле, добавил Шольц.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что российские официальные лица в последние дни неоднократно предлагали Украине возобновить переговоры. "Украина никогда не отступала от переговоров… Но учитывая тяжесть преступлений, которые Россия совершала и продолжает совершать каждый месяц, рычаги для переговоров отличаются от тех, что были в феврале", - отметила она в эфире телеканала France 24.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом РФ. Гутерриш обсудил с Путиным возможность продления черноморской зерновой инициативы, ситуацию на оккупированной силами РФ Запорожской АЭС, а также экспорт удобрений из России. Кроме того, стороны затронули вопрос сотрудничества с миссией по установлению фактов трагедии в Еленовке, где более 50 человек погибли в результате обстрела бывшей исправительной колонии №120 в конце июля.

В Кремле прокомментировали проект гарантий безопасности Украины

В Кремле прокомментировали предложенный Киевом накануне проект гарантий безопасности для Украины. Этот документ подтверждает актуальность целей войны, которую ведет РФ, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В целом речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО", - заявил Песков. По его версии, главная угроза для России становится еще более осязаемой, и именно это сделало необходимым проведение "специальной военной операции".

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Москве написало об отказе Путина от сделки с Киевом в самом начале войны. По его данным, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подготовил предварительное соглашение с Киевом, которое удовлетворило бы требованию Москвы о том, чтобы Украина не входила в НАТО, Путин с ним не согласился и продолжил военную кампанию.

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