ЕС приветствует ратификацию Арменией Римского статута МУС

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Евросоюз приветствовал присоединение Армении к Римскому статуту МУС. Брюссель добивается, чтобы его ратифицировали как можно больше стран.

Европейский Союз приветствовал ратификацию парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля , опубликованном в среду, 4 октября.

"ЕС призывает все государства, которые еще не сделали этого, присоединиться к Римскому статуту, - заявил глава европейской дипломатии. - Каждое присоединение к Римскому статуту приближает международное сообщество к всеобщему участию и укрепляет общую решимость положить конец безнаказанности и способствовать развитию культуры ответственности".

Боррель отметил, что МУС является первым постоянным международным судом, созданным для расследования и судебного преследования за "наиболее тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества".

Кремль недоволен присоединением Еревана к Римскому статуту

Национальное собрание Армении накануне проголосовало за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда в Гааге, который в марте 2023 года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина как подозреваемого в военном преступлении - "незаконной депортации населения (детей)" с оккупированных территорий в Россию. Это решение, принятое армянским парламентом, должно вступить в силу после подписания президентом страны Ваагном Хачатуряном.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян во время обсуждения в парламенте объяснил необходимость ратификации тем, что это позволит преследовать военных Азербайджана в случае совершения военных преступлений на армянской территории.

Кремль подверг критике то, что приняв такое решение, Армения признает юрисдикцию МУС на своей территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля появились "дополнительные вопросы" к руководству Армении.

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