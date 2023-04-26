Евросоюз приветствовал переговоры Зеленского и Си

На 428-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 27 апреля (время московское).

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Представители России отказались согласовывать движение судов из морских портов Украины в рамках "зернового коридора", утверждают Военно-морские силы ВСУ. В заявлении говорится, что четыре судна, одно из которых зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный. Еще одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

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Европейский Союз приветствовал телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином. "Это важный, давно назревший первый шаг Китая по выполнению своих обязанностей в качестве члена Совета Безопасности ООН, - заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. - Руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить агрессивную войну, восстановить территориальную целостность Украины и уважать ее суверенитет в качестве основы для справедливого мира".

Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры днем 26 апреля. По словам пресс-секретаря Зеленского, беседа длилась около часа. Это был первый разговор украинского и китайского лидеров с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Хроника событий 26 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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