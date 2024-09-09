  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Евросоюз подчеркнул незаконность "выборов" в Крыму

Ксения Польская Брюссель
9 сентября 2024 г.

ЕС не признает незаконные "выборы", проведенные властями РФ в аннексированном Крыму, и их результаты. Брюссель обещает наказать организаторов мероприятия и подчеркивает, что Крым - это Украина.

https://p.dw.com/p/4kQ4R
Флаги Украины и Евросоюза
В Брюсселе напомнили о резолюции Генассамблеи ООН от марта 2014 годаФото: Bogdan Hoyaux/European Union | CC BY 4.0

Европейский Союз осудил проведение Россией региональных и местных выборов в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и Севастополе. "ЕС не признает эти так называемые "выборы" и их результаты в Крыму. Они не имеют юридической силы и не могут повлечь за собой никаких правовых последствий", - заявил в понедельник, 9 сентября, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. В Брюсселе оценивают это мероприятие как очередное нарушение Россией международного права, Устава ООН, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Руководство России и лица, ответственные за организацию этих незаконных действий, будут привлечены к ответственности и понесут наказание", - сказано далее в заявлении.

В Брюсселе напомнили, что Крым - это Украина, а также отметили, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года провозгласила незаконными усилия Москвы по подрыву национального единства и территориальной целостности Украины.

"Есть единственный отчетливый выход из этой войны: Россия должна немедленно прекратить свою незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины и вывести все силы и военную технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - резюмирует Петер Стано.

Киев осудил выборы в аннексированном Крыму

Ранее это мероприятие раскритиковал МИД Украины. Голосование было фарсом, нарушением международного права и не имело ничего общего с волеизъявлением избирателей, вследствие чего было признано недействительным, заявили в Киеве. Политики, участвовавшие в выборах, никоим образом не были легитимизированы украинской стороной, а лица, причастные к организации этого голосования на аннексированном полуострове, будут привлечены к ответственности, предупредил украинский МИД.

Xenia Polska
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Погребальная диадема и серьги. V век н.э.

Скифское золото

Скифское золото

Эти древние сокровища были предоставлены для выставки в Бонне, а затем в Амстердаме музеями Крыма и Киева. После аннексии Крыма экспозиция стала яблоком раздора.
Культура26 октября 2021 г.9 фото
external

Ордер на арест Шойгу и Герасимова. Насколько уязвим Крым под ударами ATACMS? DW Новости (25.06.24)

Ордер на арест Шойгу и Герасимова. Насколько уязвим Крым под ударами ATACMS? DW Новости (25.06.24)

Насколько уязвим аннексированный Россией Крым перед лицом все более частых атак ВСУ, особенно ракетами ATACMS после согласия западных стран использовать вооружения дальнего радиуса действия, а также их согласия с тем, что полуостров - легитимная цель с точки зрения международного права?
25 июня 2024 г.28:47 мин.
Выборы в РФ

Муниципальные выборы в России: наблюдатели фиксируют массовые нарушения

Муниципальные выборы в России: наблюдатели фиксируют массовые нарушения

В ходе последнего из трех дней российских региональных выборов независимые наблюдатели отмечали манипуляции, факты многократного голосования и другие нарушения. Ни одна реальная оппозиция не была допущена к выборам.
Политика9 сентября 2024 г.
Показать еще