Евросоюз осудил удар России по Полтаве

Россия полна решимости принести Украине масштабные разрушения, однако трусливо нацеливается в основном на гражданские цели, заявили в Брюсселе после удара по Полтаве.

Европейский Союз во вторник, 3 сентября, выступил с осуждением ракетного удара России по Полтаве, унесшего жизни более 50 человек. "Это еще одно целенаправленное кровопролитие, которое доказывает решимость России продолжать свою жестокую войну против Украины и ее народа, пытаясь вызвать максимально возможные потери жизней и принести масштабные разрушения", - заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано . "Мы разделяем горе семей жертв и поддерживаем украинский народ", - добавил он.

Россия ведет войну против соседней страны уже два с половиной года, совершая при этом беспорядочные атаки по всей территории Украины с применением ракет и дронов и "трусливо нацеливаясь в основном на гражданские цели", указали в Брюсселе. Такое положение дел лишь подчеркивает необходимость того, чтобы Украина, в соответствии с ее законным правом на самооборону согласно Уставу ООН, могла эффективно отражать подобные атаки, осуществляемые с территории России, и "отбрасывать агрессора назад", подчеркнул Стано.

Евросоюз по-прежнему привержен расширению поставок военной помощи Киеву, включая системы противовоздушной обороны и боеприпасы, отметили во внешнеполитической службе ЕС. Эти поставки укрепляют украинскую самооборону, спасают невинные жизни и снижают уровень разрушений в обороняющейся стране, пояснил Петер Стано.

Удар по Полтаве

Атака на Полтаву была совершена несколькими часами ранее. По данным украинских властей, под удар, нанесенный баллистическими ракетами, попали учебное заведение и больница. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил о как минимум 51 погибшем и 271 раненом.

С осуждением удара выступили министры иностранных дел Германии и Великобритании, а также США. А президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал союзников Украины снять ограничения на использование Киевом западного оружия.