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КонфликтыЕвропа

Евросоюз осудил новые атаки РФ на гражданские цели в Украине

Павел Мыльников
1 ч. назад

Неизбирательные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины являются военными преступлениями, заявили в Европейском Союзе. Брюссель указал на обстрелы Киева, Одессы и Херсонской области ракетами и дронами.

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Европейский Союз осудил недавние атаки России на гражданские объекты Украины. Текущая неделя обозначила очередную эскалацию войны РФ против соседней страны, сопровождавшуюся "все более беспорядочными и кровопролитными обстрелами гражданских районов", заявил в пятницу, 5 мая, официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Целями ракет и беспилотных летательных аппаратов были Одесса и Киев, указали в Брюсселе. Кроме того, Россия нанесла неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре в Херсонской области, применив тяжелую артиллерию, добавил Стано. В результате последней подобной атаки в Херсоне погибли свыше 20 человек, еще почти 50 человек получили ранения, все - из числа мирных жителей, подчеркнули в ЕС.

Брюссель призвал Москву немедленно прекратить "безрассудное убийство гражданских лиц и разрушение гражданской инфраструктуры". "Неизбирательные атаки России на гражданские объекты являются военными преступлениями", - напомнили в Евросоюзе. ЕС дал отчетливо понять, что руководители, исполнители и соучастники этих нападений не останутся безнаказанными.

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