  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль

Алексей Волошинов
14 апреля 2024 г.

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал атаку Ирана "беспрецедентной эскалацией" и "серьезной угрозой региональной безопасности". Действия Тегерана осудили также британский премьер и глава МИД Франции.

https://p.dw.com/p/4ejPf
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (фото из архива)
Жозеп Боррель (фото из архива)Фото: /AP Photo/picture alliance

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил атаку Ирана на Израиль. "ЕС решительно осуждает неприемлемую иранскую атаку против Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте главы дипломатии ЕС в соцсети Х в ночь на воскресенье, 14 апреля.

Поведение Тегерана Боррель назвал "беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой региональной безопасности".

Атаку Ирана на Израиль также осудили Париж и Лондон

С осуждением действий Ирана выступил и министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне. "Франция самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль. Решившись на такую беспрецедентную акцию, Иран переступает новый порог в своих дестабилизирующих действиях и повышает риск военной эскалации", - написал дипломат в своем аккаунте в Х. Франция привержена защищать безопасность Израиля "и заверяет его в своей солидарности", добавил Сежурне.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также осудил атаку Ирана на Израиль. Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте британского политика в соцсети Х.

Глава правительства Соединенного Королевства обвинил Иран в намерении "посеять хаос на своем же заднем дворе" и заявил, что Великобритания планирует защищать безопасность Израиля и своих региональных партнеров, включая Ирак и Иорданию. Сунак добавил, что его страна вместе с союзниками в срочном порядке работает, чтобы "стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию". "Никто не хочет видеть большего кровопролития", - заключил он.

Тегеран намерен отомстить за удар по консульству

Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Дым после ракетных ударов из сектора Газа по израильскому городу Ашкелон

Масштабная атака ХАМАС на Израиль и ответ ЦАХАЛ

Масштабная атака ХАМАС на Израиль и ответ ЦАХАЛ

Утром 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС начало массированные ракетные обстрелы юга и центра Израиля. Боевики вторглись на территорию страны. О новой эскалации конфликта - в фотогалерее DW.
Конфликты8 октября 2023 г.14 фото
external

Что делает Израиль в секторе Газа - интервью с экс-главой израильской разведслужбы "Моссад"

Что делает Израиль в секторе Газа - интервью с экс-главой израильской разведслужбы "Моссад"

7 октября 2023 года террористы ХАМАС атаковали Израиль, сотни жителей страны были зверски убиты или взяты в заложники. В ответ Израиль объявил войну ХАМАС и ввел войска в сектор Газа. Закончится ли операция разгромом ХАМАС, говорить пока рано, уверен экс-глава израильской разведслужбы "Моссад" Эфраим Галеви. Подробнее о своей оценке ситуации он рассказал в интервью DW в программе Conflict Zone.
Конфликты23 февраля 2024 г.26:01 мин.
Здание консульства Ирана в Дамаске было полностью разрушено в результате предполагаемого израильского авиаудара, 1 апреля 2024 года

Удар по консульству Ирана в Сирии. Какими могут быть последствия?

Удар по консульству Ирана в Сирии. Какими могут быть последствия?

После предполагаемого авиаудара Израиля по иранскому консульству в Дамаске Тегеран грозит ответными мерами - не исключено, военными. Опасения по поводу эскалации конфликта растут.
Конфликты3 апреля 2024 г.
Показать еще