Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил атаку Ирана на Израиль. "ЕС решительно осуждает неприемлемую иранскую атаку против Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте главы дипломатии ЕС в соцсети Х в ночь на воскресенье, 14 апреля.

Поведение Тегерана Боррель назвал "беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой региональной безопасности".

Атаку Ирана на Израиль также осудили Париж и Лондон

С осуждением действий Ирана выступил и министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне. "Франция самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль. Решившись на такую беспрецедентную акцию, Иран переступает новый порог в своих дестабилизирующих действиях и повышает риск военной эскалации", - написал дипломат в своем аккаунте в Х. Франция привержена защищать безопасность Израиля "и заверяет его в своей солидарности", добавил Сежурне.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также осудил атаку Ирана на Израиль. Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте британского политика в соцсети Х.

Глава правительства Соединенного Королевства обвинил Иран в намерении "посеять хаос на своем же заднем дворе" и заявил, что Великобритания планирует защищать безопасность Израиля и своих региональных партнеров, включая Ирак и Иорданию. Сунак добавил, что его страна вместе с союзниками в срочном порядке работает, чтобы "стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию". "Никто не хочет видеть большего кровопролития", - заключил он.

Тегеран намерен отомстить за удар по консульству

Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".